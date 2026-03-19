원주시, '의료·요양·돌봄 통합지원' 특화사업 추진

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 19일 시청에서 '의료·요양·돌봄 통합지원' 특화사업 추진을 위한 업무협약식을 개최했다고 밝혔다.
이번 협약은 오는 27일 시행되는 의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률에 대비해 지역 내 의료·돌봄 자원을 체계적으로 연계하고, 퇴원 환자의 안정적인 지역사회 복귀를 지원하기 위해 마련됐다.
협약식에는 강원특별자치도 원주의료원, 영광재활병원, 원주성모병원, 원주센텀병원, 연세요양병원 등 5개 의료기관과 원주지역자활센터, 자활기업 해피푸드, 해피하우징 등 3개 기관이 참여했다.
원주시는 협약을 바탕으로 퇴원 환자의 지역사회 연계, 식사 지원, 주거환경 개선 등 통합돌봄 특화사업을 본격 추진해, 의료·돌봄 필요도가 높은 퇴원(예정) 환자를 조기에 발굴하고 지역사회 서비스와 연계해 재입원을 예방할 계획이다.
시는 통합돌봄 대상자를 발굴·선정한 뒤 건강 상태와 생활 여건을 종합적으로 반영한 개인별 지원계획을 수립하고, 필요한 서비스를 수행기관에 연계·의뢰할 예정이다.
수행기관은 대상자의 욕구와 상황에 맞춰 맞춤형 서비스를 제공하게 되며, 보건의료·건강관리·장기요양·일상생활돌봄·주거돌봄 등 영역에서 방문진료, 재활, 가사지원, 주거개선 등 다양한 서비스가 통합적으로 지원된다.
원강수 원주시장은 "이번 협약을 계기로 의료기관과 돌봄기관, 행정 간 협력을 강화해 지역 중심 통합돌봄 체계가 현장에 안착할 수 있도록 하겠다"며 "시민들이 살던 곳에서 건강하고 안정적으로 생활할 수 있도록 촘촘한 지원체계를 마련해 나가겠다"고 말했다.
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