전남농업기술원-사회서비스원, 치유농업 활성화 손잡았다

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도농업기술원은 19일 전라남도사회서비스원과 도민 건강 증진과 치유농업 사회서비스 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 치유농업이 심신 건강을 돕는 신(新)복지 서비스로 주목받는 가운데, 지역 돌봄 체계와의 연계를 강화하고 사회서비스 품질을 높이기 위해 추진됐다.
양 기관은 협약을 통해 ▲치유농업 자원 발굴 및 맞춤형 프로그램 개발 ▲서비스 전문성 제고와 품질 관리 ▲사회서비스 이용 대상자 발굴 및 현장 연계 ▲치유농업 서비스 모델 확산 등에 협력하기로 했다.
현재 전남에서는 보건복지부 승인을 받은 '농촌체험·심신안정' 지역사회서비스 바우처 사업이 운영 중이다. 이 사업은 감정노동자, 외상 후 스트레스 장애(PTSD)를 겪는 소방관 등 국가재난 인력, 은둔청년 등을 대상으로 하며 순천·구례·해남 등 도내 6개 농장에서 치유 프로그램이 진행되고 있다.
김행란 전남농업기술원장은 "치유농업 자원을 복지 네트워크와 결합해 도민의 삶의 질 향상에 기여하겠다"며 "맞춤형 프로그램을 지속적으로 개발해 치유농업을 핵심 복지산업으로 육성하겠다"고 말했다.
신미경 전남사회서비스원장은 "치유농업은 현대인의 스트레스 해소와 심신 회복에 효과적"이라며 "농업과 복지가 융합된 이번 협력이 전남 지역 사회서비스 수준을 높이는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.
ej7648@newspim.com