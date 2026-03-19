[ETF 시황] 코스피 하락에 인버스 ETF 6%대 상승

원유·농산물 ETF 강세…게임 ETF는 하락 마감
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 국내 증시가 하락 마감하면서 19일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 지수 하락에 베팅하는 인버스 상품이 수익률 상위권을 휩쓸었다.
코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 ETF 시장에서 KODEX 200선물인버스2X는 전 거래일 대비 6.87% 상승하며 일간 수익률 1위를 기록했다. 이어 RISE 200선물인버스2X(6.75%), PLUS 200선물인버스2X(6.21%), TIGER 200선물인버스2X(6.10%) 등 인버스 ETF가 수익률 상위권을 차지했다.
이는 외국인과 기관의 대규모 매도세에 코스피가 2% 넘게 하락한 영향으로 풀이된다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 161.81포인트(2.73%) 내린 5763.22에 마감했다. 개인이 3조4447억원을 순매수했지만 외국인과 기관이 각각 2조6018억원, 1조50억원을 순매도했다. 삼성전자(-3.84%), SK하이닉스(-4.07%) 등 시가총액 상위 종목도 일제히 약세를 보였다.
반면 귀금속 관련 ETF는 하락했다. RISE 팔라듐선물(H)은 8.01% 떨어졌고, ACE 골드선물 레버리지(합성 H)(-7.78%), KODEX 은선물(H)(-7.68%) 등도 수익률 하위권에 이름을 올렸다.
테마별로는 원유와 농산물 관련 ETF가 강세를 나타냈다. TIGER 원유선물Enhanced(H)(5.48%), RISE 원유S&P원유생산기업(합성 H)(5.35), KODEX WTI원유선물(H)(4.99%) 등이 올랐다.
농산물 테마에서는 KODEX 3대농산물선물(H)이 2.56% 상승했고, TIGER 농산물선물Enhanced(H)(2.16%), KODEX 콩선물(H)(0.17%) 등도 오름세를 나타냈다.
게임 관련 ETF는 약세를 보였다. TIGER K게임(-7.43%), KODEX 게임산업(-6.96%), HANARO Fn K-게임(-6.35%), TIGER 게임TOP10(-5.66%), RISE 게임테마(-5.06%) 등이 하락 마감했다.
rkgml925@newspim.com