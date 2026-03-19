박형준 부산시장 "영도 100년의 부활 프로젝트…해양·관광 허브 육성"

5000억 원 규모 '영도 K-POP 아레나' 건립

교통 인프라 개선·해양 신산업 연구 거점 조성

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =부산시가 영도 전역을 관광특구로 조성하고 해양 신산업과 관광이 결합된 글로벌 거점으로 육성하는 '영도 100년의 부활 프로젝트'를 추진한다.

박형준 부산시장은 19일 오후 영도구 블루포트2021에서 '영도 100년의 부활 프로젝트' 정책 브리핑을 열고 "영도 전역을 관광특구로 조성해 해양 신산업과 관광이 결합된 글로벌 거점으로 육성하겠다"고 밝혔다.

박형준 부산시장이 19일 오후 2시 10분 부산 영도구 블루포트2021에서 '영도 100년의 부활 프로젝트'에 대한 정책 브리핑을 하고 있다. [사진=부산시] 2026.03.19

시는 이번 프로젝트를 통해 교통·문화·산업 기반을 확충하고, 지역 균형 발전과 체류형 관광도시 전환을 추진한다. 핵심 사업으로는 부산남고 이전 부지에 약 5000억 원 규모의 민자사업으로 '영도 K-POP 아레나'를 건립해 K-POP 공연, e스포츠, 글로벌 컨벤션 등이 가능한 복합 문화시설을 조성한다.

태종대와 감지해변 일원에는 '감지 국제관광단지'를 조성해 해양치유센터, 해수·온천 풀, 바다도서관 등을 마련하고, 방문객 참여형 프로그램 '해양 특화 들락날락'을 운영할 예정이다. 태종대에는 오감을 주제로 한 다섯 개 돔형 실내 정원 '태종대 정원'도 조성한다.

교통 인프라 개선도 병행한다. 시는 동부권을 부산항선으로 도심과 연결하고, 서부권에는 무궤도 트램 도입을 검토해 순환형 교통망을 구축한다. 깡깡이마을과 자갈치시장을 잇는 '영도 제1보행교'도 설치해 원도심과의 보행 연결성을 높인다.

영도를 해양신산업과 미래 해양과학기지로 육성하기 위한 전략도 포함됐다. 시는 한국해양대, 한국해양과학기술원, 한국해양수산개발원 등과 연계해 스마트 해양 모빌리티, 극지 빅데이터, 인공지능 예측기술 등의 연구개발 거점을 조성할 계획이다.

'B-조선·방산 MRO 클러스터'를 구축하고, '영블루벨트' 고도화를 통해 해양 신산업 기업 유치도 본격화한다.

박형준 시장은 "영도는 대한민국 근대 산업의 출발점이자 부산 발전의 상징적 공간"이라며 "'영도 100년의 부활 프로젝트'를 통해 외국인 천만 관광 시대를 견인하고, 영도를 해양 신산업·비즈니스·관광이 융합된 부산 미래 100년의 핵심 거점으로 만들겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com