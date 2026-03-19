"보성 한 잔으로 겨룬다" K-티 챔피언십 개최

[보성=뉴스핌] 권차열 기자 =전남 보성군은 보성차 브랜드 가치 확산과 차 문화 소비 촉진을 위해 5월 3일 '제4회 보성 티 마스터컵(BMTC)'을 개최한다고 19일 밝혔다.
보성 티 마스터컵은 보성차를 기반으로 창의적인 차(茶) 음료를 개발하는 국내 최대 규모 차 음료 경연대회로 전국 차 전문가와 바리스타, 음료 전공 학생, 카페 운영자 등이 참여해 차 음료 트렌드를 제시하는 행사다.
참가 접수는 내달 13일부터 4월 12일까지이다. 예선은 서울(4월 17∼18일)과 부산(4월 19일)에서 열린다. 준결선은 5월 2일 보성에서, 본선은 5월 3일 제49회 보성다향대축제 주무대에서 치러진다.
올해 대회에는 심사 공정성과 형평성을 높이기 위한 '지정차(Competition Tea)' 제도가 도입됐다. 참가자는 보성군 내 다원에서 생산된 차를 활용해 카페용 차 음료를 개발해야 하며, 예성오가닉 녹차(잎·티백), 원당제다원 말차(분말), 백연골발효차 홍차(잎), 선다원 호지차(잎), 청우다원 호지차(분말), 영천다원 황차(잎) 등 6개 다원의 7개 제품 가운데 1개 이상을 필수로 사용해야 한다.
우승자에게는 문화체육관광부 장관상과 트로피가 수여된다. 군은 이전 대회 출품 음료가 음료 프랜차이즈와 협업해 보성 대표 음료로 출시되는 등 실제 산업 연계 성과로 이어진 사례를 들어 이번 대회가 K-Tea 산업 성장 플랫폼으로서 보성차 활용 가능성을 넓히는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
참가 신청과 세부 내용은 '보성 티 마스터컵' 공식 누리집에서 확인할 수 있다.
군 관계자는 "보성 티 마스터컵은 차 전문가들의 창의적인 아이디어가 모여 국내 차 음료 시장을 이끄는 플랫폼으로 자리 잡아가고 있다"며 "보성차를 기반으로 한 새로운 음료 개발을 통해 한국 차와 K-Tea 산업이 세계 시장으로 나아가는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
chadol999@newspim.com