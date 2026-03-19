김태균 전남도의장, 광양시장 예비후보 등록 "이제는 실행"

광양제철소·광양항·원도심 '3대 대전환' 구상 제시

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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 김태균 전라남도의회 의장이 19일 광양시장 선거 예비후보로 등록하고 "이제는 실행으로 광양 대전환을 시작하겠다"며 본격적인 선거 행보에 나섰다.

김 예비후보는 이날 보도자료에서 "광양은 지금 중요한 전환점에 서 있다"며 "말이 아니라 실행으로 광양의 새로운 미래를 만들어야 할 때"라고 밝혔다.

김태균 전라남도의회 의장이 19일 광양시장 선거 예비후보 등록을 하고 기념촬영을 하고 있다 [사진=김태균 예비후보] 2026.03.19 chadol999@newspim.com

그는 광양제철소·광양항·원도심을 축으로 한 '3대 대전환 전략'을 제시하며 광양제철소 독립법인 추진과 본사 기능 강화를 통해 지역 투자·고용·세수를 확대하겠다는 구상을 내놨다.​

김 예비후보는 "광양은 세계적인 철강 생산기지를 갖췄지만 산업 성과가 지역경제로 충분히 환류되지 못하고 있다"며 "광양을 단순 생산기지를 넘어 의사결정이 이뤄지는 산업 중심 도시로 전환하겠다"고 말했다.

또 "물동량 경쟁을 넘어 부가가치를 창출하는 항만으로 구조를 바꾸고 항만·산업·물류가 결합된 복합 거점으로 광양항 경쟁력을 높이겠다"고 했다.​

원도심 활성화와 도시 재생과 관련해선 "도시 경쟁력은 시민 삶의 질에서 나온다"며 "원도심 활성화와 재개발을 통해 사람이 모이고 머무르는 도시 환경을 만들겠다"고 강조했다.

청년특구 조성을 통한 일자리·창업·정착 지원, 다목적 국제컨벤션센터 유치를 통한 국제회의·산업박람회 등 복합공간 조성 방안도 함께 제시했다.

김 예비후보는 "이외 주요 공약은 순차적으로 발표하겠다"며 "광양을 한 단계 더 끌어올려 산업은 강하게, 삶은 따뜻하게 만들겠다. 시민 여러분과 함께 광양의 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.

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