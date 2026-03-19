韩财长：若韩元汇率走势严重脱离基本面将出手干预

纽斯频通讯社世宗3月19日电 韩国副总理兼财政经济部长官具润哲19日表示："政府对外汇市场保持高度警惕，密切关注市场走向。若韩元走势与基本面过度背离，将及时采取干预措施。"

图为韩国副总理兼财政经济部长官具润哲。【图片=纽斯频通讯社】

具润哲当天在首尔银行会馆主持召开"扩大宏观经济金融会议"时作上述表示。韩国银行（央行）行长李昌镛、金融监督院长李灿珍、金融委员会副委员长权大暎与会。

近期中东地区紧张局势加剧，原油价格飙升，金融市场不稳定性随之增大。受此影响，当天韩元对美元汇率突破1500韩元。

对近期波动较大的股市，具润哲表示："与年初相比，韩国股市涨幅仍高于主要国家，反映企业融资状况的公司债信用利差也保持稳定。政府、央行、金融监督院等机构要全力稳定市场，加快夯实经济基本面，使国内市场充分抵御外部冲击。"

与会人员认为，在国际油价上涨引发通胀忧虑的背景下，美国货币政策走向仍存在不确定性。若油价上涨导致燃料、物流、配送费等连锁性物价上升并削弱消费信心，弱势群体的经济压力可能进一步加剧，因此有必要编制追加预算稳定民生，促进经济复苏。

政府计划持续运行针对金融、外汇市场波动性的24小时监控体系，密切关注市场动向，必要时将采取市场稳定措施。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社