무안 오리농장서 H5형 AI 검출...전남도 방역 강화

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 무안의 한 오리농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 전라남도가 긴급 방역에 나섰다.
전남도는 19일 무안군 현경면의 육용오리 사육 농가에서 H5형 조류인플루엔자 항원이 확인돼 초동방역 조치를 실시하고 방역을 강화했다고 밝혔다.
해당 농장은 육용오리 1만 6000여 마리를 사육 중으로 예찰검사 과정에서 항원이 검출됐다. 고병원성 여부는 농림축산검역본부가 정밀 검사 중이며 판정에는 1~3일가량이 소요될 것으로 예상된다.
도는 항원 검출 직후 가축위생방역지원본부 초동방역팀 2명을 현장에 투입해 농장 출입을 통제하고 살처분 등 추가 방역조치를 준비하고 있다. 지역 현장지원관 2명도 파견돼 발생 원인과 감염 경로를 조사 중이다.
확산 차단을 위해 발생 농장 반경 10㎞ 내 가금농장에 대한 정밀검사를 실시하고 주변 소하천·저수지·진입로 등에는 가용 소독 장비를 총동원해 소독을 강화하고 있다. 발생 계열사 소속 전체 농가에 대해서도 정밀검사와 방역 점검을 병행 중이다.
전남도는 무안 지역 관련 농가와 축산시설(도축장·사료공장 등), 축산차량에 오는 20일 오후 1시까지 24시간 일시이동중지 명령을 내리고, 전 도내 가금농장과 축산관계시설의 일제 소독 실태를 점검하고 있다.
이날 현재 전국에서는 고병원성 조류인플루엔자가 58건 보고됐으며 전남에서는 나주·영암·곡성·구례 등에서 총 10건이 발생한 상태다.
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