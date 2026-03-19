GS엔텍, 日 '월드 스마트에너지 위크' 참가...해상풍력 시장 공략

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = GS엔텍(대표 허철홍)은 지난 17일부터 일본 도쿄에서 열린 신재생에너지 전시회 '월드 스마트 에너지 위크(World Smart Energy Week) 2026'에 참가하며 글로벌 해상풍력 시장 공략을 위한 본격적인 행보에 나선다고 19일 밝혔다.

GS엔텍은 해상풍력 하부구조물의 영광낙월 프로젝트 실제 설치 영상과 1/40 축소 모노파일 정밀 모형을 전시했으며, 세계 1위인 네덜란드 Sif사와의 협업 공정 영상을 공개해 세계적 수준의 품질 관리 능력을 입증했다고 강조했다.

GS엔텍 허철홍 대표는 전시회에서 "에너지 전환이 가속화될수록 시장이 요구하는 것은 검증된 기술과 신뢰할 수 있는 공급망"이라고 했다. 이어 "GS엔텍은 세계 최고 수준의 모노파일 기술력과 영광낙월 프로젝트의 성공 경험을 바탕으로, 한국을 넘어 일본 해상풍력 시장에서도 독보적인 파트너가 되겠다"는 포부를 밝혔다.

GS엔텍 부스 [사진=GS엔텍]

특히 GS엔텍은 일본 해상풍력 시장의 핵심 사업주인 일본 주요 상사들과 긴밀한 면담을 진행하며 구체적인 프로젝트 공급 방안을 논의했다. 현장을 찾은 관계자들은 GS엔텍이 도입한 네덜란드 Sif사의 최첨단 자동화 설비와 15MW급 초대형 모노파일제작 역량에 높은 관심을 보였다.

GS엔텍은 전시회에서 확인한 업계의 높은 관심과 주요 고객사와의 협력 논의를 발판 삼아, 울산 용잠공장의 성공적인 가동과 함께 한국·일본 해상풍력 시장에서 핵심 모노파일 공급 사로서의 입지를 더욱 공고히 해 나간다는 방침이다.

해상풍력 업계에 따르면 한국과 일본의 해상풍력 시장은 탄소중립 정책에 힘입어 2030년까지 합계 약 20.5GW(한국 10.5GW, 일본 10GW) 규모로 성장할 것으로 전망된다. 이러한 거대 시장을 목전에 둔 GS엔텍의 전략적 요충지는 울산 용잠공장이다.

약 3000억 원이 투입된 울산 용잠공장은 현재 세계 1위인 네덜란드 Sif사와 전략적 파트너십을 체결하고 독보적인 모노파일 기술을 적용한 생산 공장으로의 컨버전 작업이 막바지 단계다. 오는 6월 준공 후 연내 본격 가동되면 연간 15만 톤 규모의 모노파일을 공급할 수 있는 생산 능력을 갖추게 된다. 특히 15MW급 초대형 터빈을 지탱할 수 있는 모노파일 제작 능력은 한국과 일본을 통틀어 독보적인 경쟁력으로 꼽힌다.

GS엔텍측은 "울산 공장은 지리적으로 일본의 주요 해상풍력 프로젝트 현장과 인접해 있어 운송 비용 절감 및 납기 준수 측면에서 압도적인 우위를 점하고 있고 이미 영광, 낙월 프로젝트에서 64기의 모노파일을 성공적으로 납품한 실적을 보유하여 GS엔텍에게 더없이 유리한 사업 환경이 조성될 것"이라고 설명했다.

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