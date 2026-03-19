장수군, 한글놀이터 조성 본격화…올가을 개관

정인승 박사 연계 콘텐츠 및 다문화 프로그램 운영
[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 국비를 확보하며 지역 맞춤형 한글 체험공간 조성에 나선다.
군은 국립한글박물관이 추진하는 '한글놀이터 지역확산 공모사업'에 예비 선정돼 국비 5억 원을 포함한 총사업비 10억 원을 확보했다고 19일 밝혔다.
이번 사업은 장계면 장수역사전시관을 지역 문화시설과 연계해 어린이와 주민이 놀이와 체험을 통해 한글을 자연스럽게 익히는 공간을 만드는 것이 핵심이다.
장수군은 역사전시관 내에 '한글놀이터 장수관'을 조성해 올해 가을 개관할 계획이다. '자연이 만든 말, 역사가 남긴 이름, 인물이 지켜낸 한글'을 주제로 지역 출신 한글학자 정인승 박사 등 지역 자산을 반영한 콘텐츠를 운영한다.
또한 '말랑통통 한글 요정' 캐릭터를 활용한 체험형 프로그램과 함께 지역 역사·문화를 접목한 특화 콘텐츠를 마련하고 다문화가족이 참여할 수 있는 생활형 한글 프로그램도 운영할 예정이다. 군은 이를 통해 단순 전시를 넘어 주민과 이주민이 함께 소통하는 문화 플랫폼으로 확대한다는 구상이다.
최훈식 군수는 "놀이와 체험을 통해 한글을 이해하고 표현할 수 있는 공간이 될 것"이라며 "전국 어린이들이 찾는 명소로 조성하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com