BTS 공연 열리는 토요일 광화문, 낮엔 봄기운·밤엔 큰 일교차

야외 공연 관람 시 체온 관리…체감 온도차 최대 10도

주말·다음주, 전국 대부분 지역 '온화'...높은 일교차 보일 전망

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 이번주 토요일 BTS 공연이 예정된 광화문 일대는 대체로 맑고 온화한 날씨가 이어지겠지만, 낮과 밤의 기온 차가 크게 벌어질 전망이다.

19일 기상청 전망에 따르면 토요일인 21일은 이동성 고기압의 영향으로 전국이 대체로 맑겠다. 낮 최고기온은 15도 안팎까지 오르며 포근한 봄 날씨를 보이겠고, 야외 활동에도 큰 불편은 없을 것으로 예상된다.

[자료=기상청]

다만 해가 지는 오후부터 기온이 빠르게 떨어지면서 저녁 시간대에는 3~4도 수준까지 내려가겠다. 낮과 밤의 기온 차는 5도에서 많게는 8도 이상 벌어질 것으로 보인다.

특히 공연이 진행되는 밤 시간대에는 체감온도가 실제 기온보다 더 낮아질 가능성이 크다. 관람객 밀집과 활동량 증가로 땀이 발생할 경우, 증발 과정에서 체온이 더 떨어지면서 최대 10도 안팎의 온도 차이를 느낄 수 있다.

이 때문에 공연 관람객들은 낮과 밤의 기온 변화에 대비해 겉옷을 준비하는 등 체온 관리에 각별한 주의가 필요하다. 얇은 외투나 경량 패딩, 무릎 담요 등을 활용해 상황에 따라 입고 벗을 수 있도록 준비해야겠다.

한편 이번 주말은 전반적으로 맑고 온화한 날씨가 이어지겠다. 일요일은 고기압 사이에 들며 구름이 많아지겠지만 기온은 평년보다 높은 수준을 유지할 전망이다.

다만 주말까지 전국 대부분 지역에서 영상 10도 이상의 온화한 날씨가 나타나겠지만 10도 내외의 일교차가 지속될 것으로 보인다.

기상청은 맑고 바람이 약한 가운데 새벽 기온이 영하로 떨어지는 지역에서는 서리와 안개가 발생할 가능성이 있다며 교통안전과 농작물 관리에 유의를 당부했다.

아울러 최근 기온 상승으로 지반이 얼고 녹는 과정이 반복되면서 낙석이나 사면 붕괴 등 해빙기 안전사고 위험이 높아지고 있는 만큼 야외 활동 시 안전에도 각별히 주의해야 한다고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 =그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 19일 서울 종로구 광화문광장에 무대가 설치돼 있다. 2026.03.19 khwphoto@newspim.com

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