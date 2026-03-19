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장동혁 "이재명 정권 검찰개혁은 최악의 악...최소한의 안전장치도 삭제돼"

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공시가격 급등·선거용 추경 비판

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘이 19일 이재명 정권의 검찰 개혁을 '검찰 폭파'라고 규정하며 강력 반발했다. 이날 최고위원회의에서 당 지도부는 공소청법과 중수청법 통과를 두고 '사법 파괴'라며 이재명 대통령을 정면 비판했다.

장동혁 당 대표는 "이재명 정권의 소위 '검찰 개혁', 결국 '최악의 악'으로 결론이 났다"며 "그나마 정부안에 남아있던 최소한의 안전장치마저 다 삭제했다"고 말했다.

장 대표는 "더불어민주당 정청래 대표는 최종안이 결정되자마자 '충정로 대통령' 김어준에게 보고하러 달려갔다"며 "청와대가 쟁점 조항들을 '통째로 들어내자고 했다'면서 이재명 대통령이 강경파의 손을 들어줬다고 자랑했다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.19 mironj19@newspim.com

장 대표는 "'마음대로 다해선 안 된다'던 대통령의 말, 결국 국민을 기만하고 짜고 친 사기극이었다"며 "이제 경찰이 수사를 덮어도, 권한을 남용해서 인권을 침해해도 사실상 이를 제어할 방법이 없어졌다"고 비판했다. 이어 "법안 상정을 포기하고 여야 협의에 나설 것을 강력하게 촉구한다"고 밝혔다.

송언석 원내대표는 "오늘 국회 본회의에 상정될 중수청법과 공소청법은 검찰 개혁이 아니라 '검찰 폭파'"라며 "수사 기능 해체법이자 '범죄수사 마비법'"이라고 규정했다.

송 원내대표는 "이재명 대통령은 강경파에 판정패 당한 것인가, 아니면 판정패 당한 척하는 것인가"라며 "집권 세력 '권력의 추'가 청와대 대통령에서 여의도 대통령과 충정로 대통령으로 기울고 있는 것 아닌가 하는 국민적 의구심이 커가고 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.19 mironj19@newspim.com

◆ 공시가격 폭등·'꼼수 증세' 논란…"선거 앞둔 추경은 국민 기만"

송 원내대표는 "결국 대통령 본인의 사법리스크가 대통령의 권위를 실추시키는 근본적인 원인"이라며 "지금 집권 세력이 자행하는 형사사법 시스템 해체 폭주는 죽은 노무현 대통령을 위한 것이 아니라 살아서 권력을 누리고 있는 이재명 대통령과 집권 여당 본인들을 위한 것"이라고 비판했다.

장 대표는 공시가격 급등에 대해서도 목소리를 높였다. 그는 "아파트 공시가격이 말 그대로 어마무시하게 올랐다"며 "전국적으로 공동주택 공시가격이 9.16% 올랐고, 서울 아파트는 무려 18.67%나 올랐다"고 지적했다.

장 대표는 "2007년 노무현 정권, 2022년 문재인 정권에 이어 역대 3위의 상승률"이라며 "공시가 상승으로 종부세 대상이 크게 늘고 보유세도 최고 5~60%까지 폭등할 거로 예상된다"고 말했다.

송 원내대표도 "전국 실거래가 상승률 5%인데 공시지가는 9.16% 올렸고, 서울은 무려 18.67% 올렸다"며 "실거래가보다 더 크게 세금 기준을 끌어올리는 것은 한마디로 '꼼수증세'"라고 비판했다.

그는 "전쟁을 핑계로 추경을 해서 현금을 살포하고 그 재원은 공시가격 인상으로 급등할 종부세와 보유세, 즉 국민 혈세로 충당하겠다는 '전쟁핑계 추경', '선거 추경'하겠다는 국민적 의구심이 크다"고 말했다.

신동욱 최고위원은 "며칠 전만 해도 이재명 대통령은 '집권 세력이 됐다고 해서 마음대로 해서는 안 된다', '빈대 잡자고 초가삼간 태워서는 안 된다'고 했다"며 "그런데 정청래 대표가 어제 하는 얘기를 들어보면 충격적이다. 이번 검찰개혁안, 공소청법을 만드는 과정에서 사실상 청와대가 거의 쓰다시피 했다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.19 mironj19@newspim.com

◆ 청와대-민주당 '공소취소 거래설' 제기 및 백신 대참사 특검 촉구

신 최고위원은 "민주당과 청와대 사이에 공소취소 거래설이 있었다"며 "이재명 대통령이 검찰 개혁에 대해서 민주당 강경파들에게 반기를 드는 척하다가 결국은 그 요구를 들어주면서 민주당은 이재명 대통령의 공소취소를 도와주겠다는 타협의 결과"라고 주장했다.

김민수 최고위원은 "2021년 10월 영국 국립통계청은 12세에서 17세 청소년에 대한 코로나 백신을 접종했던 청소년 사망률이 미접종자보다 2배에서 10배가 높았다는 발표를 한 바 있었다"며 "그럼에도 불구하고 문재인 정권은 이듬해 3월, 5세에서 11세 어린이에 대한 백신 접종을 강행했다"고 말했다. 김 최고위원은 "코로나 백신, 문재인 정권이 만든 국가적인 대참사"라며 "'곰팡이 백신 특검'을 실시하자"고 촉구했다.

양향자 최고위원은 "대한민국 에너지 위기가 커지고 있다"며 "중동 사태가 '제3차 오일쇼크'의 공포를 키우고 있다"고 말했다. 양 최고위원은 "에너지 문제는 이제 경제정책의 하위 변수가 아니라 국가의 생존과 산업 경쟁력을 결정짓는 최상위의 상수"라며 "정파와 이념을 초월한 <국가 에너지 안보 범국민 비상대책기구>를 즉시 구성하자"고 제안했다.

조광한 최고위원은 "최대 20조 원 규모의 추경을 밤을 새워가며 편성하고 있다"며 "지방선거를 고작 석 달 앞둔 시점"이라고 지적했다. 조 최고위원은 "국가 예산은 최고 권력자의 쌈짓돈이 아니다"며 "지금 국가 예산을, 국민의 세금을 선거용 실탄으로 사용하고 있다"고 비판했다.

정점식 정책위의장은 "코로나 백신 피해 문제는 분명히 국가의 책임 문제"라며 "민주당과 이재명 정권은 아무 일이 없었다는 듯이 매우 소극적 태도로 일관하고 있다"고 지적했다. 정 의장은 "국정조사를 통해 당시 백신 관리 대응 과정, 피해 인정 및 보상 체계 전반을 객관적으로 점검하고 책임 소재를 명확하게 해야 한다"고 강조했다.

allpass@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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