익산 전국핸드볼선수권 개최…유망주 격돌 무대 마련

대규모 방문객 유입 통한 지역경제 활성화 기대
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산에서 전국 학생 핸드볼 선수들이 한자리에 모여 기량을 겨루는 대형 대회가 열린다.
익산시는 오는 21일부터 29일까지 9일간 '제81회 전국종별핸드볼선수권대회'를 개최한다고 19일 밝혔다.
대한핸드볼협회가 주최하고 전북특별자치도핸드볼협회와 익산시핸드볼협회가 주관하는 이번 대회는 국내 핸드볼 종별 대회 가운데 역사와 규모를 갖춘 대표 대회다.
대회에는 전국 초·중·고·대학부 82개 팀, 1500여 명의 선수단이 참가해 종별 최강자를 가린다. 경기는 익산실내체육관과 원광대학교, 전북제일고등학교 등에서 진행되며 시민 누구나 무료로 관람할 수 있다.
특히 '제34회 한중일주니어종합경기대회' 1차 선발전을 겸해 차세대 국가대표를 향한 유망주들의 경쟁이 펼쳐질 예정이다.
이리송학초, 이리중, 전북제일고, 원광대학교 등 지역 연고팀도 출전해 홈 관중의 응원 속에 열띤 경기를 선보일 전망이다. 경기 일정은 대한핸드볼협회 누리집에서 확인 가능하다.
시는 선수단과 관계자, 학부모 등 방문객 증가로 숙박·외식업 등 지역경제 활성화 효과도 기대하고 있다.
시 관계자는 "전통 있는 전국대회를 익산에서 개최하게 돼 의미가 크다"며 "대회를 통해 시민 활력 제고와 지역경제에 긍정적인 파급 효과가 있기를 기대한다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com