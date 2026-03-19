전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.19 (목)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

지난해 혼인 24만건, 7년 만에 최대…'여자 연상' 비중 첫 20% 돌파

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

데이터처, '2025년 혼인·이혼 통계' 발표
혼인 10년 연속 하락 딛고 3년째 오르막
초혼 男 33.9세·女 31.6세…연령차 감소
작년 이혼 8만8000건…전년 대비 3.3%↓
'30년 지난 후'·'5~9년 후' 이혼 가장 많아

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 지난해 혼인 건수가 3년 연속 증가하며 7년 만에 최대치를 기록했다. 코로나19 팬데믹을 거치며 급감했던 혼인이 점차 회복세를 보이고 있다. 남녀 모두 30대 초반 연령대에서 혼인이 크게 늘면서 전체 증가세를 이끌었다.

특히 초혼 부부 중 여자 연상 비중이 처음으로 20%를 넘어섰고, 남녀 간 평균 초혼 연령 차이는 2.2세로 역대 최소를 기록했다. 여성의 경제활동 참여 확대와 가치관 변화가 맞물리면서 기존의 가부장적 결혼 관념이 점차 완화되고 있다는 해석이다.

한국소비자원에 따르면 올해 7월까지 140건이 접수돼 전년 동기(103건) 대비 35.9%가 증가했다. 사진은 결혼식 예시 사진. [사진=게티이미지뱅크]

◆ 혼인 건수 3년째 상승…남녀 모두 '30대 초반' 결혼 많아

19일 국가데이터처가 발표한 '2025년 혼인·이혼 통계'에 따르면, 지난해 혼인 건수는 24만건으로 전년보다 1만8000건(8.1%) 증가했다. 같은 기간 조혼인율(인구 1000명당 혼인 건수)은 4.7건으로 전년보다 0.4건 늘었다.

앞서 혼인 건수는 2012년부터 2022년까지 10년 연속 마이너스를 기록했다. 특히 2020년과 2021년에는 전년 대비 2만6000건(-10.7%), 2만1000건(-9.8%)이 각각 감소했다. 이 두 해 동안 전체 혼인 건수는 모두 19만대에 머물렀다. 2015년 30만대에서 점차 하락한 것이다.

하지만 2023년 들어 전년 대비 2000건(1.0%)이 늘었고, 2024년에는 2만9000건(14.8%)이 늘면서 20만대를 회복했다. 이는 지난 1996년 이후 28년 만에 기록한 최대 증가폭이다. 지난해에도 1만8000건(8.1%) 늘면서 3년 연속 증가세를 이어갔다. 전체 혼인 건수로 보면 2018년(25만8000건) 이후 7년 만에 최대치를 경신했다.

혼인 건수 및 조혼인율 [자료=국가데이터처] 2026.03.19 rang@newspim.com

이에 대해 박현정 데이터처 인구동향과장은 "코로나19 펜데믹으로 인해 미뤄졌던 혼인이 많이 늘어난 부분이 있다"며 "결혼 적령기에 있는 미혼남녀들의 인식 변화에 영항을 미쳤다. 최근 사회조사에서 결혼에 대한 인식이 긍정적으로 변화하고 있는 게 드러났다"고 설명했다.

혼인 증가세는 30대 초반에서 두드러졌다. 남자의 연령별 혼인 건수는 30대 초반이 9만9000건으로 전체의 41.1%를 차지했고, 이어 ▲30대 후반(4만7000건, 19.6%) ▲20대 후반(4만2000건, 17.7%) 순으로 많았다.

여자의 연령별 혼인 건수 역시 30대 초반이 9만5000건(39.7%)으로 가장 많았다. 다음으로는 ▲20대 후반(6만9000건, 28.8%) ▲30대 후반(3만2000건, 13.3%) 순이었다.

연령별 혼인율(해당 연령 인구 1000명당 혼인 건수)도 30대 초반에서 가장 높았다. 남자의 연령별 혼인율은 30대 초반이 53.6건으로 가장 높았고, 여성의 연령별 혼인율도 30대 초반이 57.6건으로 가장 큰 비중을 차지했다.

평균 초혼 연령은 남자 33.9세, 여자 31.6세로 각각 집계됐다. 남자는 전년과 유사했고, 여자는 전년 대비 0.1세 상승했다. 남녀 간 평균 초혼 연령 차이는 2.2세로 전년보다 0.1세 감소했는데, 이는 역대 가장 작은 수준이다. 10년 전과 비교하면 남자는 1.3세, 여자는 1.7세 각각 높아졌다.

초혼 부부의 혼인 구성비 [자료=국가데이터처] 2026.03.19 rang@newspim.com

연령차별 초혼 건수는 ▲남자 연상 12만5000건 ▲여자 연상 4만건 ▲동갑 3만3000건 등으로 조사됐다. 비율로 보면 남자 연상이 63.0%로 가장 많았고, 다음으로 여자 연상(20.2%)과 동갑(16.7%) 순이었다. 여자 연상이 20%를 넘은 것은 지난해가 처음이다.

이에 대해 박 과장은 "초혼부부에서 여자 연상 비중이 늘어나고 있는데, 지난해에는 처음으로 20%를 넘었다. 이런 영향으로 남녀 간 연령 차이도 역대 최소를 기록했다"며 "예전에는 가부장적인 사회에서 경제적인 부분을 남자가 주로 담당했지만, 최근 그런 패턴이 많이 깨지면서 일부 영향을 준 것으로 해석할 수 있다"고 첨언했다.

혼인 형태별로 보면 남녀 모두 초혼인 경우가 전체의 82.6%를 차지했고, 남녀 모두 재혼인 경우는 9.0%였다. 전년 대비 초혼은 증가했으나 재혼은 감소한 것으로 나타났다.

외국인과의 혼인은 소폭 감소했다. 지난해 외국인과의 혼인은 2만1000건으로 전년보다 0.3% 줄었다. 외국인 여자와의 혼인은 1만6000건으로 0.1% 줄었고, 외국인 남자와의 혼인은 5000건으로 0.9% 감소했다.

전체 혼인 중 외국인과의 혼인이 차지하는 비중은 8.6%로 전년보다 0.7%포인트(p) 하락했다. 이 중 한국 남자와 외국 여자의 혼인 비중은 6.5%, 한국 여자와 외국 남자의 혼인 비중은 2.1%를 각각 차지했다.

외국인 아내 국적은 ▲베트남(30.5%) ▲중국(16.1%) ▲태국(12.5%) 순이었다. 전년 대비 일본·라오스 등에서 증가한 반면, 베트남·태국 등은 감소했다.

외국인 남편 국적은 ▲미국(28.2%) ▲중국(16.6%) ▲베트남(14.8%) 순이었다. 전년과 비교해 일본·캐나다 등에서 늘었지만, 중국·미국 등에서는 줄었다.

외국인과의 혼인 건수 추이 [자료=국가데이터처] 2026.03.19 rang@newspim.com

◆ '60세 이상' 이혼 1위…평균 이혼 연령 男 51세·女 47.7세

지난해 혼인 건수가 늘어난 반면, 이혼 건수는 감소세를 보였다. 이혼 건수는 8만8000건으로 전년보다 3000건(-3.3%) 감소했다. 같은 기간 조이혼율(인구 1000명당 이혼 건수)은 1.7건으로 전년보다 0.1건 줄었다.

남자의 연령별 이혼 건수는 60세 이상이 2만건으로 전체의 23.1%를 차지했다. 이어 50대 초반(1만4000건, 15.9%)과 40대 후반(1만4000건, 15.4%) 순으로 많았다. 전년과 비교해 19세 이하와 60대 이상을 제외한 모든 연령대에서 이혼 건수가 줄었다.

여자의 연령별 이혼 건수도 60세 이상이 1만5000건(16.6%)으로 가장 많았다. 다음으로는 40대 초반(1만4000건, 16.2%)과 40대 후반(1만4000건, 15.6%) 순이었다. 전년 대비 19세 이하와 50대 후반 이상을 제외한 모든 연령대에서 이혼 건수가 감소했다.

이혼 건수 및 조이혼율 [자료=국가데이터처] 2026.03.19 rang@newspim.com

연령별 이혼율(해당 연령 인구 1000명당 이혼 건수)는 남자의 경우 ▲40대 후반(7.0건) ▲40대 초반(6.8건) ▲50대 초반(6.4건) 순으로 많았다.

여자의 연령별 이혼율은 ▲40대 초반(7.7건) ▲40대 후반(7.3건) ▲30대 후반(7.1건) 순이었다. 남자와 여자 모두 40대에서 가장 이혼율이 높았다.

평균 이혼 연령은 남자 51.0세, 여자 47.7세로 전년보다 각각 0.6세 상승했다. 10년 전과 비교하면 남자는 4.1세, 여자는 4.4세 각각 올랐다. 남녀 간 평균 이혼 연령 차이는 3.3세로 전년과 유사했지만, 10년 전과 비교하면 0.3세 감소했다.

평균 이혼 연령 [자료=국가데이터처] 2026.03.19 rang@newspim.com

혼인 지속기간별로 보면 '30년 이상 혼인 후 이혼'이 17.7%로 가장 많았고, '5~9년' 17.3%, '4년 이하' 16.3% 순으로 나타났다. 평균 혼인지속 기간은 17.6년으로 전년보다 0.3년 증가했다. 10년 전과 비교하면 2.9년 늘었다.

외국인과의 이혼은 증가했다. 지난해 외국인과의 이혼은 6000건으로 전년보다 4.2% 늘었다. 이 중 외국인 여자와의 이혼은 5000건으로 전년 대비 5.8% 늘었고, 외국인 남자와의 이혼은 2000건으로 0.5% 늘었다. 전체 이혼에서 외국인과의 이혼이 차지하는 비중은 7.1%로 전년 대비 0.5%p 상승했다.

rang@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
사진
김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동