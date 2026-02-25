남원시, 청년부부 결혼비용 지원사업 첫 시행

100만 원 상당 상품권 지급 및 정착 지원
[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시가 청년층의 결혼 초기 비용 부담 완화와 지역 정착 유도를 위한 신규 지원책을 내놨다.
25일 남원시에 따르면 시는 올해 처음으로 '청년부부 결혼비용 지원사업'을 시행한다. 이번 사업은 민선 8기 공약인 공공산후조리원 '다온' 개원과 연계해 결혼부터 출산까지 이어지는 남원형 복지체계를 구축하기 위해 마련됐다.
결혼 준비 과정에서 발생하는 비용을 덜어 청년부부의 안정적인 출발을 돕고, 지역 내 소비 촉진으로 이어지도록 하겠다는 취지다.
지원 대상은 19세부터 45세(1981년 1월 1일~2007년 12월 31일 출생자) 청년으로, 부부 중 1명만 연령 요건을 충족하면 신청할 수 있다. 2026년 1월 1일 이후 혼인신고를 완료하고 부부 모두 시에 주소를 두고 거주해야 한다.
지원 항목은 혼인신고일 기준 1년 이내 지출한 스튜디오·드레스·메이크업 비용과 가전·가구 구입비 등이며, 100만 원 상당의 남원사랑상품권으로 지급된다.
홍미선 기획예산과 과장은 "청년부부의 경제적 부담을 실질적으로 경감하는 데 목적이 있다"며 "남원에서 가정을 꾸린 청년들이 안정적으로 정착해 출산까지 이어갈 수 있도록 지원 정책을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
사업 관련 문의는 남원시청 기획예산과 인구정책팀으로 하면 된다.
