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SH, 세운4구역 세계유산영향평가 요구 거절…통합심의서 '최종 결정'

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SH "현행법상 세계유산영향평가 대상 아냐"
'3자 논의' 진전 없어...통합심의 상정 여부 불투명

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 종묘 앞 세운4구역 재개발사업 시행자인 서울주택도시개발공사(SH)가 국가유산청의 세계유산영향평가 요구를 사업 계획에 반영할 수 없다는 입장을 종로구에 전달한 것으로 확인됐다.

사업의 향방은 통합심의위원회 판단에 달릴 전망이다. 다만 국가유산청이 통합심의 중단을 주장하면서 심의 일정은 불투명해진 상황이다.

◆ 국가유산청 "세계유산영향평가 필요" VS SH "미반영"

19일 업계에 따르면 지난달 SH는 '세운재정비촉진지구 세운4구역 도시정비형 재개발사업(세운4구역 재개발사업) 통합심의 관련 관계기관 의견'에 대한 회신을 종로구 측에 전송했다. 이 회신에서 SH는 국가유산청의 매장문화재 관련 의견은 반영할 수 있으나, 세계유산영향평가 요구는 미반영하겠다고 적었다.

SH 측은 매장문화재 관련 의견은 공식적으로 종로구에 제출된 것이지만, 세계유산영향평가에 대한 요구는 국가유산청에서 자의적으로 추가 제출했다고 설명했다. SH 관계자는 "세운4구역 통합심의 대해 매장문화재 관련 종로구는 국가유산청 유적발굴과로 협의의견 요청을 보냈고 해당 검토 의견은 반영했다"며 "다만 협의 요청 부서 대상이 아닌 별도 부서에서 추가로 의견을 제출한 사항에 대해 기타의견으로 처리했다"고 말했다.

종로구에 따르면 SH는 현행법상 세계유산영향평가는 의무가 아니기 때문에 국가유산청의 요구를 수용할 수 없다는 의사를 전한 것으로 알려졌다. 또 이는 다수 토지주들의 의견이라는 입장도 함께 전달한 것으로 전해졌다. 그간 세계유산영향평가를 받을 의무가 없다고 주장해온 서울시의 입장을 되풀이한 것이다.

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 세운4구역 일대가 빈 땅으로 방치된 모습. 2026.01.15 blue99@newspim.com

현행법상 세계유산영향평가는 의무가 아니기 때문에 국가유산청의 요구를 수용할 수 없다는 내용이 담겼다. 이는 다수 토지주들의 의견이라는 입장도 함께 전달한 것으로 전해졌다. 그간 세계유산영향평가를 받을 의무가 없다고 주장해온 서울시의 입장을 되풀이한 것이다.

앞서 지난 1월 SH는 종로구에 세운4구역 재개발사업에 대한 통합심의를 신청했다. 이에 따라 지난달 종로구는 각종 기관 13곳, 서울시 31개 부서, 구 8개 부서 등을 대상으로 경관, 건축, 교통, 환경, 소방 등에 대한 의견을 취합했다. 이후 지난달 말 해당 의견들을 서울시에 전달했다.

국가유산청은 사업을 '전면 재검토'해야 한다는 의견을 냈다. 당시 국가유산청은 "세계유산 종묘 보존에 악영향을 끼치는 행위이므로 전면 재검토가 필요하다고 답했다"고 밝혔다. 국가유산청은 재개발사업에 따른 종묘의 경관 훼손 가능성을 우려하면서 세계유산영향평가를 통해 사업이 주변에 미치는 영향을 따져봐야 한다는 주장을 펼쳐 왔다.

◆ '3자 논의' 지지부진...이날 통합심의 상정 여부 불투명

서울시와 SH가 세계유산영향평가를 받기 어렵다는 태도를 보이는 상황에서, 사업 내용에 대한 판단은 통합심의위원회의 몫이 됐다. 통상 사업시행자가 특정 기관의 의견을 반영하지 않겠다는 입장을 자치구에 회신할 경우, 서울시와 자치구의 관련 부서는 시행자 판단의 적정성을 검토한다.

이후 검토 의견을 전달해 통합심의위원회에서 해당 사안이 논의될 수 있도록 한다. 서울시와 종로구가 세운4구역을 현행법상 세계유산영향평가 대상이 아니라고 강조해 온 만큼, SH의 결정을 문제 삼았을 가능성은 사실상 없다.

통합심의위원은 100명의 위원 풀에서 회차별로 25명 내외가 선정된다. 이들은 논의를 통해 사업 원안의결, 조건부의결, 보완의결, 보류, 재심의결 등 결론을 내린다. 세운4구역 재개발은 경관 분야 담당 위원 구성과 종묘 훼손 가능성에 대한 이들의 시각이 중요한 변수일 것으로 보인다.

문제는 통합심의위원회 안건 상정 여부가 불투명하다는 것이다. 당초 서울시는 이날 예정된 통합심의위원회에서 세운4구역 안건을 논의할 계획이었다. 그러나 지난 17일 국가유산청이 통합심의 전면 보류를 전제로 서울시에 '3자 최고위급 협의체' 구성을 제안하면서 안건 상정 여부를 두고 방침을 정하지 못하고 있다.

지난 17일 서울시는 입장문을 내고 "서울시가 지속적으로 제안해 온 '4자 협의체'의 취지를 국가유산청이 수용해 서울시·종로구·국가유산청이 참여하는 '3자 논의'를 제안한 것에 대해서는 의미 있는 진전으로 보고 있다"면서 "이번 논의를 통해 세계유산 보존과 도심 정비사업이 조화를 이룰 수 있도록 균형 있는 해법과 합리적인 대안이 마련되기를 희망한다"고 밝혔다.

그러나 이후 통합심의 보류에 대한 구체적 조건과 협의체의 구성·운영 방식 등에 대한 국가유산청 측 회신이 없어, 서울시 내부에서는 혼란이 가중되는 상황이다. 서울시는 오는 4월까지 사업시행인가를 마치겠다는 목표였지만, 양 기관의 대치 상황이 장기화될 시 인허가 절차가 지연될 가능성도 배제할 수 없다.

토지주들은 사업 지연에 대한 우려를 표하고 있다. 김종길 세운4구역 주민대표회의 위원장은 "이미 22년째 사업이 멈춰 있는데 더이상 밀려서는 안 된다"며 "서울시와 국가유산청이 합의해 신속하게 인허가 절차가 진행돼야 한다"고 말했다.

blue99@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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