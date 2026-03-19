토스, 마케팅 공모전 '토스 포리너 브릿지 크루' 개최

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 토스가 마케팅 전략 및 실행 공모전 '토스 포리너 브릿지 크루'를 개최한다고 19일 밝혔다.
'TOSS FOREIGNER BRIDGE CREW'는 재한외국인 사용자의 금융접근성을 높이기 위한 전략의 연장선에서 기획됐다. 참가자가 재한외국인 시장을 분석하고, 외국인 사용자의 유입을 늘리고 실제 이용으로 이어질 수 있는 마케팅 전략을 직접 설계하고 실행하는 방식이다.
이번 공모전은 만 19세 이상의 국내 거주 내·외국인 누구나 지원할 수 있으며, 개인 또는 최대 6명으로 구성된 팀 단위 참여가 가능하다. 선정된 팀에게는 활동비와 공식 수료증이 제공된다. 활동 성과를 기준으로 대상 1팀에는 200만원, 최우수상 1팀에는 100만원, 우수상 3팀에는 각각 50만원의 상금을 수여한다.
서류 접수는 4월 5일까지 진행되며, 선정된 팀은 토스 실무진의 멘토링을 바탕으로 프로젝트를 수행하고, 실제 사업 환경에서 전략을 검증하는 경험을 쌓게 된다.
토스 관계자는 "이번 프로그램은 참가자들이 실제 프로젝트를 수행하며 다양한 사용자 관점을 이해하고 실행해보는 경험을 할 수 있도록 마련했다"며 "토스도 이번 경험을 바탕으로 더 많은 사용자가 자연스럽게 서비스를 이용할 수 있도록 접점을 넓혀가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com