캄보디아서 첫 현지 한국어교원 11명 배출…정규학교 한국어교육 본격화

왕립프놈펜대 통해 첫 양성

신학기부터 현지 학교 배치

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 캄보디아 왕립 프놈펜대학교에서 현지 정규학교에서 한국어 수업을 맡을 한국어교원 11명을 처음 양성했다고 19일 밝혔다.

이날 캄보디아 왕립 프놈펜대학교에서는 '캄보디아 한국어교원 양성 과정' 1기 수료식이 열렸다. 수료자 11명은 올해 9월 시작되는 2026~2027학년도 신학기부터 캄보디아 현지 정규학교에 배치돼 한국어교원으로 활동할 예정이다. 이번 과정은 교육부와 캄보디아 교육청소년체육부, 주캄보디아대사관, 호치민시한국교육원, 왕립 프놈펜대학교가 협력해 개설했다.

교육부 발간 캄보디아 맞춤형 교재. [사진=교육부]

양성 과정은 2025년 9월부터 2026년 3월까지 6개월간 총 105시간 규모로 운영됐다. 한국어교육학, 한국어학, 한국어교육실습 등 11개 과목으로 구성됐으며, 일정 수준 이상의 한국어 능력을 갖춘 한국어 전공자와 한국어능력시험 4급 이상 취득자가 참여했다. 교육부는 이를 통해 현지에서 양질의 한국어 수업을 담당할 교원 역량을 체계적으로 키우겠다는 구상이다.

캄보디아의 한국어교육 수요도 빠르게 늘고 있다. 캄보디아는 2021년부터 3개 고등학교에서 방과후 한국어 수업을 시범 운영했으며, 올해는 17개 고등학교에서 2000여 명의 학생이 한국어를 배우고 있다. 실제 한국어 채택교 수는 2021~2022학년도 3개교에서 2025~2026학년도 17개교로 늘었고, 학생 수 역시 같은 기간 150명에서 1936명으로 증가했다.

교육부는 현지 교원 양성과 함께 캄보디아 맞춤형 한국어교재 보급도 병행하고 있다. 2024년부터는 현지 교육 여건을 반영해 크메르어 병기 한국어교재를 개발·보급 중이다. 현재 캄보디아에서는 영어와 프랑스어만 정규 외국어 과목으로 인정돼 정규 교원이 배치되고 있지만, 교육부는 이번 교원 양성을 계기로 캄보디아 정부와 협력해 한국어도 정규 외국어 과목의 위상을 갖출 수 있도록 지원할 방침이다.

설세훈 교육부 기획조정실장은 "캄보디아는 한국어교육의 잠재적 수요가 높은 주요 교육 협력 국가"라며 "현지 교원 양성과 캄보디아 맞춤형 한국어교재 보급 등 다각적 지원을 통해 수준 높은 한국어 수업이 이뤄지도록 노력하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com