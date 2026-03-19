"트럼프, 추가적인 이란 에너지시설 공격 원치 않아"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 단행된 이스라엘의 이란 사우스파스 가스전 공습을 사전에 인지하고 지지했지만, 추가 에너지 시설 타격에는 반대하고 있다는 보도가 나왔다.
월스트리트저널(WSJ)은 미 정부 관계자들을 인용해 트럼프 대통령이 호르무즈 해협을 봉쇄 중인 이란 측에 강력한 압박을 가하기 위해 이스라엘의 이번 정밀 타격을 승인했다고 전했다.
트럼프 대통령은 이란의 국가 에너지 신경망인 사우스파스 가스전을 타격함으로써, 해협 봉쇄가 이란 경제에 치명적인 역풍으로 돌아갈 수 있음을 경고하려 했던 것으로 풀이된다.
미 정부 관계자들에 따르면, 트럼프 대통령은 "이란이 메시지를 충분히 이해했을 것"이라고 믿고 있으며, 당분간은 이란의 에너지 인프라를 직접 겨냥한 추가 공격이 일어나는 것을 원치 않고 있다고 알렸다. 이는 에너지 가격 급등이 미국 경제와 전 세계 시장에 미칠 부작용을 우려한 조치로 보인다.
하지만 관계자들은 트럼프 대통령의 이러한 입장이 확정적인 것은 아니라고 덧붙였다. 향후 이란이 전략적 요충지인 호르무즈 해협에서 어떤 행보를 보이느냐에 따라, 트럼프 대통령이 언제든 추가적인 에너지 시설 타격 카드를 다시 꺼내 들 가능성은 열려 있다는 전언이다.
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