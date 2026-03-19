제천시, 이미용업소 14곳 '더 베스트우수업소' 선정

"시민이 만족하는 공중위생서비스 제공 최선"
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시보건소는 지역 내 이미용업소를 대상으로 실시한 '2025년 공중위생서비스 평가'에서 최상위 평가를 받은 14개 업소를 '더 베스트 우수업소'로 선정했다고 19일 밝혔다.
이번 평가는 지역 내 600여 개 이미용업소를 대상으로 공무원과 공중위생감시원이 직접 방문해 위생관리 기준, 고객 서비스, 시설 상태 등을 점검하는 방식으로 진행됐다.
평가 결과 140개 업소가 최우수 등급인 '녹색등급'을 받아 제천시 이미용업소의 높은 위생 수준을 보여줬다. 시는 이들 업소를 대상으로 재평가를 실시해 상위 10%에 해당하는 14개 업소를 '더 베스트 우수업소'로 최종 선정했다.
우수업소에는 현판을 제작해 배부할 예정이다.
시 관계자는 "이번 평가가 지역 내 공중위생업소 서비스 수준을 전반적으로 높이는 계기가 되길 바란다"라며 "앞으로도 시민이 만족하는 공중위생서비스 제공을 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.
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