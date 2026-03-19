충북도, 재난안전연구센터 기능 강화…재단 설립 대신 실효성 중점

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 재난안전 분야의 전문성과 정책 실행력을 높이기 위해 현재 운영 중인 재난안전연구센터의 기능 강화에 나선다.
이는 충북도가 추진해 온 '충북안전재단' 설립이 행정안전부 지정 검토기관인 지방공기업평가원의 타당성 검토에서 '부족'하다는 결과가 나온 데 따른 후속 조치다.
도는 재단 설립을 통해 계획했던 주요 사업을 재난안전연구센터 중심으로 재구성해 추진할 방침이다.
도는 이에 따라 재난안전연구센터의 기존 추진 과제인 ▲재난안전 데이터 분석·관리 시스템 고도화 ▲취약재난 예측 시뮬레이션 ▲시·군 위험요인 발굴 및 대응 대안 제시 ▲재난취약계층 안전교육 교재 개발 등을 확대·보완할 계획이다.
또한 새롭게 ▲취약지역·시설 사전점검 지원 ▲재난안전 사전분석 협의체 운영 ▲재난피해자 통합정보 서비스 구축 등 신규 과제도 검토해 보다 체감도 높은 현장 중심의 재난안전 정책을 추진할 예정이다.
도 관계자는 "재난안전연구센터를 중심으로 한 기능 강화는 기존 인프라를 효율적으로 활용하면서 정책 효과를 극대화할 수 있는 현실적인 대안"이라며 "도민의 생명과 안전을 최우선 가치로 지속적인 재난안전 정책을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.
충북도 재난안전연구센터는 각종 재난으로부터 도민의 생명과 재산을 보호하기 위해 2016년 전국 지방자치단체 중 최초로 설립됐다.
현재 센터장은 물론 7명의 관련 분야 전문가가 근무 중이며, 전국 최대 규모의 광역 재난안전 연구조직으로 평가받고 있다.
센터는 지역 특성을 반영한 재난안전 정책 연구와 교육 콘텐츠 개발 등에서 성과를 거두며 지자체 재난안전 정책의 우수 사례로 꼽힌다.
한편, 충북안전재단 설립 타당성 검토 결과는 관련 규정에 따라 19일부터 4월 2일까지 도 홈페이지를 통해 공개된다.
baek3413@newspim.com