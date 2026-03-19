박형준 부산시장 "고용률 상승·실업률 최저…고용 지표 뚜렷한 개선세"

산업구조 고도화와 구인·구직 매칭 효과
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 고용률 상승과 실업률 하락을 동시에 달성하며 지역 노동시장이 개선 흐름을 이어가고 있다.
시는 2026년 2월 국가통계포털 고용동향 분석 결과, 부산의 15세 이상 고용률이 전년 대비 0.7%포인트 상승한 58.4%를 기록했다고 19일 밝혔다.
OECD 기준 핵심 생산연령층(15~64세) 고용률은 68.7%로 1.9%포인트 상승해 뚜렷한 회복세를 보였다. 전체 취업자 수는 169만5000명으로 1만6000명 증가했다.
반면 실업률은 2.8%로 전년보다 0.3%포인트 하락하며 7대 특·광역시 중 가장 낮은 수준을 나타냈다. 실업자 수는 4만9000명으로 5000명 줄었다. 시는 "고용 증가가 실제 취업으로 이어지면서 지역 노동시장 안정성이 강화된 결과"라고 설명했다.
시는 이러한 변화가 지역 산업구조 고도화와 전략산업 기반 일자리 창출, 구인·구직 매칭 강화 정책의 복합적 효과라고 분석했다.
최근 5년간 추이에서도 고용 개선세는 확인된다. 15~64세 고용률은 2020년 62.9%에서 2025년 68.1%로 5.2%포인트 상승했다.
이는 같은 기간 전국 평균 상승폭(3.9%포인트)을 상회하며 증가폭과 증가율 모두 전국 1위를 기록했다. 고령인구 비중이 높은 여건에도 불구하고, OECD 기준 핵심 생산연령층 중심의 고용 지표가 빠르게 개선되며 실질적 노동시장 참여 환경이 개선된 것으로 평가된다.
일자리 미스매치 완화도 뚜렷하다. 고용노동부의 '2025년 하반기 직종별 사업체 노동력조사' 결과, 부산의 구인·채용 인원은 전년 대비 각각 10.8%, 16.3% 늘어난 반면 미충원 인원은 33.3% 감소했다. 미충원율도 11.2%에서 6.7%로 크게 개선됐다.
박형준 시장은 "민간 중심의 고용 활력을 높이기 위한 노력이 필요하다"며 "2026년 일자리 종합대책을 통해 산업 수요에 맞춘 맞춤형 일자리 창출과 고용서비스 고도화를 지속 추진하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com