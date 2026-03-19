[오늘의 정치일정] 3월 19일(목)

[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
통상일정
<통일부>
-장관
10:30 남북관계발전위원회 전체회의 (정부서울청사 19층 대회의실)
-차관
09:00 차관회의 참석
10:30 남북관계발전위원회 전체회의 (정부서울청사 19층 대회의실)
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
통상업무
-2차관
스위스 출장
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 88골프장 현장방문 (88골프장)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
10:00 2026 서울특별시 환경공무관 한마음축제(서울특별시교육청 잠실학생체육관)
14:00 의원총회(국회 본관 246호)
14:30 본회의(국회 본관 본회의장)
-한병도 원내대표
09:30 정책조정회의(국회 본관 원내대표회의실)
14:00 의원총회
14:30 본회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
11:00 의원총회(국회 예결위회의장)
14:30 본회의(국회 본회의장)
-송언석 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 중동사태 관련 정유업계 대표와의 정책간담회(국회 본관 316호)
11:00 의원총회(국회 예결위회의장)
14:30 본회의(국회 본회의장)
-정점식 정책위의장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 중동사태 관련 정유업계 대표와의 정책간담회(국회 본관 316호)
11:00 의원총회(국회 예결위회의장)
14:30 본회의(국회 본회의장)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
11:00 의원총회(국회 예결위회의장)
14:30 본회의(국회 본회의장)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
10:00 김정철 개혁신당 서울시장 예비후보, "멈춘 서울의 심장, 다시 뛰게 하겠습니다." 출마 선언(소통관 기자회견장)
14:00 중증난치성 피부질환 현황과 환자 치료 접근성 개선을 위한 정책 세미나(의원회관 제10간담회의실)
14:00 본회의(국회 본회의장)
-천하람 원내대표
08:30 순천KBS-R 시사초점 전남동부입니다 전화인터뷰
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
14:00 중증난치성 피부질환 현황과 환자 치료 접근성 개선을 위한 정책 세미나(의원회관 제10간담회의실)
14:00 본회의(국회본회의장)
-이주영 정책위의장
10:00 MEDICAL KOREA 2026(코엑스 아셈볼룸)
11:00 KIMES 2026(코엑스 전시장 1층 A홀)
14:00 중증난치성 피부질환 현황과 환자 치료 접근성 개선을 위한 정책 세미나(의원회관 제10간담회의실)
14:00 본회의(국회본회의장)
17:00 의협신문 창간 59주년 기념식 및 보령의료봉사상 시상식(대한의사협회 회관 대회의실)
<조국혁신당>
-조국 당대표
09:00 정치개혁 농성단 농성 11일차 결의대회(정치개혁 광장, 국회 본관 앞 농성장)
09:30 최고위원회 회의(정치개혁 광장, 국회 본관 앞 농성장)
10:00 시민사회-제정당 정치개혁 관련 기자회견(국회 본관 앞 계단)
10:30 6.3 지방선거 혁신 인재 2,3호 영입식(국회 본관 당회의실, 224호)
-서왕진 원내대표
09:00 정치개혁 농성단 농성 11일차 결의대회(정치개혁 광장, 국회 본관 앞 농성장)
09:30 최고위원회 회의(정치개혁 광장, 국회 본관 앞 농성장)
10:00 시민사회-제정당 정치개혁 관련 기자회견(국회 본관 앞 계단)