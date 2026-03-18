[베트남 증시] 긍정적 글로벌 신호에 상승...석유 및 가스株 '급등'

VN 지수(호찌민증권거래소) 1713.83(+3.54, +0.21%)

HNX 지수(하노이증권거래소) 247.78(+0.92, +0.37%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 18일 베트남 증시는 상승했다. 중동 분쟁에 대한 불안감이 지속되고 있는 가운데, 밤 사이 뉴욕과 유럽 등 글로벌 증시가 긍정적 흐름을 보인 것이 베트남 시장의 심리를 방어한 것으로 풀이된다.

호찌민 VN지수는 0.21% 오른 1713.83포인트, 하노이 HNX지수는 0.37% 상승한 247.78포인트로 거래를 마쳤다.

벤치마크 지수인 VN지수는 긍정적인 분위기 속에 상승세로 출발했다. 매수세가 유입되면서 장 초반 1740포인트까지 오름폭을 확대하기도 했다. 이후 차익 실현 매물 출회로 상승폭이 좁아졌으나 또다시 유입된 매수세에 힘입어 상승세를 굳혔다.

거래액은 전 거래일 대비 약 11% 증가한 25조 4885억 동(약 1조 4452억 원)을 기록했다. 외국인 투자자들은 VIC(Vingroup Joint Stock Company)와 STB(Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank), VCB(Vietcombank) 등 대형주를 중심으로 시장 전반에 걸쳐 약 2조 5000억 규모의 순매도를 지속하며 시장 전반에 추가적인 압력을 가했다.

외국인들은 거시 경제 변화의 수혜를 입거나 방어적 성격을 띤 종목들을 매수하고 있다고 현지 매체는 전했다. MSN(Masan Group Corporation)과 PVD(PetroVietnam Drilling Well Services Corporation), PLX(VietNam National Petroleum Group) 등에 외국인 자금이 집중됐다.

[그래픽=비엣 스톡 파이낸스] 베트남 증시 호찌민 거래소 VN지수 18일 추이

이날 시장 상승을 이끈 것은 석유 및 가스 섹터였다. 최근 거래에서 차익 실현 매물에 밀려 하락했던 가운데, 국제 유가가 상승하자 이 부문으로 자금이 유입되고 있다고 베트남 플러스는 분석했다.

PVS(PetroVietnam Technical Services Corporation)는 7.5% 급등했고, PVD, PVT(PetroVietnam Transportation Corporation), PVC(PetroVietnam Chemical and Services Joint Stock Corporation) 모두 상한선을 넘어선 가운데 PVC는 상승폭이 9.5%에 달했다. GAS(PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation)와 PLX(VietNam National Petroleum Group) 등 대형주들도 6.1% 상승하며 전체 지수 상승을 견인했다.

반면, 증권 부문은 SSI(SSI Securities Corporation), VCI(Vietcap Securities Corporation), VPX(VPBank Securities Joint Stock Company) 등 많은 종목이 급락하면서 하락 압력을 받았다. 은행 부문은 종목별로 엇갈린 흐름을 보였다.

덕장화학그룹(DGC)은 이날도 7% 가까이 급락하며 하한가를 기록했다. 앞서 직전 3거래일 동안 각각 4.5%, 43.%, 약 7% 내린 뒤 추가 하락한 것이다.

덕장화학그룹 다오 후 후옌 회장과 그의 아들 다오 후 두이 안이 구속 및 형사 기소됐다는 소식이 악재가 되고 있다. 비엣 스톡 등 현지 매체에 따르면, 후옌 회장은 회계 규정 위반, 자원 채굴 규정 위반, 환경 오염 유발 등 세 가지 혐의를 받고 있고, 그의 아들 두이 안은 회계 규정 위반 혐의를 받고 있다.

베트남 플러스는 "이날 시장은 전반적으로 높은 변동성을 보이며 업종별로 뚜렷한 차이를 나타냈다"며 "상승 추세를 유지했음에도 불구하고 세션 중 나타난 급격한 반전은 투자 심리가 여전히 신중함을 보여준다"고 평가했다.

hongwoori84@newspim.com