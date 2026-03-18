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구자열 예비후보 "'첨단원주'로 의료기기 산업 위기 돌파"

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강원의료기기산업협회 이사진과 간담회…생존 전략·발전 방안 등 논의

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = "공무원화된 지원 기관을 기업 중심 구조로 바꿔야 원주 의료기기 산업이 산다."

'첨단원주' 비전 아래 제2첨단의료복합단지 원주 유치 공약을 내세운 구자열 원주시장 예비후보가 18일 원주 동화농공단지 내 ㈜소닉월드에서 강원의료기기산업협회 이사진과 간담회를 갖고, 위기에 직면한 원주 의료기기 산업의 생존 전략과 지속 가능한 발전 방안을 논의했다. 이날 간담회에는 협회 이사 25명 중 16명이 참석해 현장의 절박한 목소리를 전했다.

협회 이사들은 먼저 원주의료기기산업진흥원의 운영 방식에 대한 쓴소리를 쏟아냈다. 이들은 "지원 기관의 조직문화가 지나치게 공무원화되면서 기업 현장과의 괴리가 커지고 있다"며 "산업진흥원이 규제·행정 중심 기관이 아니라, 기업 대표들과 끊임없이 소통하며 산업 전반을 견인하는 '리더 기관'으로 거듭나야 한다"고 입을 모았다.

구자열 예비후보가 강원의료기기산업협회 이사진과 간담회를 갖고 기념사진을 찍고 있다.[사진=구자열 선거사무소] 2026.03.18 onemoregive@newspim.com

현장의 구체적 애로도 이어졌다. 이사들은 "전국 단위 프로젝트에서 원주가 계속 뒤로 밀리고 있다"며 "의료기기 인허가와 관련된 각종 인증 비용이 과거보다 10배 이상 늘어나 중소기업들의 부담이 극심하다"고 호소했다. 또 "다른 지자체들이 전담기관과 특화단지를 잇따라 출범시키며 원주의 유망 의료기기 기업을 적극 유치하고 있어, 지역 주력산업의 기반이 흔들릴 수 있다"고 위기감을 드러냈다.

구자열 예비후보는 이 같은 현장 지적에 공감하며 지원체계의 전면 개편을 약속했다. 그는 "오늘 간담회를 통해 현장 기업인들이 느끼는 아쉬움과 문제점을 명확하게 들을 수 있었다"며 "행정 편의가 아니라 현장에서 기업을 이끌어가는 리더들과의 상시 소통을 바탕으로, 전문가 중심의 조직 구조로 바꾸겠다"고 말했다.

구 예비후보는 "원주 의료기기 산업은 애초 관(官) 주도가 아니라, 민간 기업의 자생적인 도전과 축적을 통해 전국 최고 수준까지 성장한 산업"이라며 "지역 경제의 '효자 종목'인 의료기기 산업이 다시 한 번 도약할 수 있도록, 기업 유출을 막고 인증 비용을 실질적으로 지원하는 등 구체적인 정책 패키지를 설계해 강력히 추진하겠다"고 강조했다.

그는 앞서 발표한 '첨단원주' 비전과의 연계성도 분명히 했다. 구 예비후보는 "서원주 일대를 의료·AI·디지털헬스·바이오헬스가 결합된 제2의 판교, 의료AI 앵커 연구산업단지로 키우려면, 기존 원주 의료기기 클러스터가 무너지지 않고 한 단계 업그레이드돼야 한다"며 "제2첨단의료복합단지 유치를 통해 연구–실증–투자–수출이 원주에서 한 번에 이뤄지는 '의료AX 허브'를 만들겠다"고 설명했다.

마지막으로 구 예비후보는 최근 우상호 강원도지사 예비후보의 의료기기 현장 방문을 언급하며 "민주당 차원에서도 원주 제2첨복단지 유치를 최우선 과제로 삼고 있다"며 "차기 이재명 정부, 우상호 도지사와 긴밀히 협력해 원주 의료기기 산업이 다시 대한민국 의료·바이오 혁신을 이끄는 엔진이 되도록 전폭적인 국·도비 지원을 이끌어내겠다"고 밝혔다.

onemoregive@newspim.com

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징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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