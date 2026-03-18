부산진해경제자유구역청, 동원BIDC와 '고부가가치 물류 강화' 논의

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산진해경제자유구역청은 동원BIDC를 방문해 고부가가치 복합물류 운영 현황을 점검하고 구역 내 산업 경쟁력 강화를 위한 정책을 추진한다고 18일 밝혔다.

박성호 부산진해경제자유구역청장(가운데)이 18일 동원BIDC를 방문해 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다.[사진=부산진해경제자유구역청] 2026.03.18

이번 방문은 구역 내 복합물류 산업 발전에 기여하는 우수 기업 성과를 확인하고 현장 애로사항을 청취하기 위해 마련됐다. 박성호 청장은 이날 주요 물류시설을 둘러보고 기업 관계자들과 간담회를 열어 제도 개선 과제를 논의했다.

동원BIDC는 2006년 부산항 신항 북컨 배후단지에 입주한 최대 규모 물류기업으로 4만3000평 물류센터를 운영한다. 육상·해상·항공 연계 통합 서비스를 제공하며 보관·운송을 넘어 제품 가공·패키징·재포장 등 고부가가치 기능을 수행한다. 글로벌 공급망 관리까지 담당한다.

전 세계 24개국 120개 파트너 네트워크를 기반으로 Amway 아시아 물류 허브센터를 운영하며 연간 1만 TEU 이상 물동량을 처리한다. 2024년 매출은 638억원이다. Amway 아시아 허브는 전체 매출 80%를 지원하는 거점으로 부산항 신항 배후단지의 글로벌 역할이 부각된다.

김태정 동원BIDC 대표는 "동북아 물류 허브로서 대형 조선사와 Amway 등 글로벌 파트너와 성장하며 부가가치 서비스를 확대해 경쟁력을 강화하겠다"고 밝혔다.

경자청은 이번을 계기로 부가가치 복합물류 기능 확대, 글로벌 기업 유치 강화, 트라이포트 연계 물류체계 고도화를 중점 추진한다.

박 청장은 "동원BIDC 같은 기업은 글로벌 공급망 핵심"이라며 "구역을 복합물류 클러스터로 육성해 아시아 공급망 중심지로 도약시키겠다"고 말했다. 경자청은 기업 지원과 투자환경 개선 방안을 구체화할 계획이다.

news2349@newspim.com