서울시, 봄철 화재안전대책 추진…주거·건설 현장 예방 활동

서울시 내 25개 소방서 동시 진행

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시 소방재난본부는 건조한 날씨와 야외활동 증가로 화재 발생 위험이 커지는 봄철을 맞아 '봄철 화재안전대책'을 추진한다고 19일 밝혔다.

이번 대책은 5월까지 서울시 내 25개 소방서에서 동시에 추진되며 주거시설과 건설 현장 등 화재 취약시설을 중심으로 예방 활동을 강화한다.

[사진=서울시]

본부 조사 결과, 최근 5년간(2021~2025년) 서울에서 발생한 화재는 총 2만6760건으로 집계됐다. 계절별로는 겨울이 7292건으로 가장 많았고, 봄철도 7079건으로 뒤를 이어 화재 발생이 집중되는 시기로 나타났다.

같은 기간 화재로 인한 사망자는 총 164명으로 겨울이 62명으로 가장 많았으며 봄철도 36명으로 두 번째로 높은 비중을 차지했다. 봄철 화재 원인은 부주의로 인한 화재가 전체의 약 62%로 가장 큰 비중을 차지했다. 세부 원인으로는 담배꽁초가 약 49%로 가장 많았고, 음식물 조리가 약 23%로 뒤를 이었다.

산불을 포함한 산림화재 역시 봄철에 집중되는 경향을 보였다. 최근 5년간 발생한 산림화재 35건 가운데 20건(57%)이 봄철에 발생한 것으로 확인됐다.

본부는 분석을 토대로 ▲주거시설 화재예방 및 인명피해 저감 ▲건설 현장 등 대형화재 취약대상 화재안전관리 강화 ▲전통사찰 및 문화유산 선제적 안전관리 ▲봄철 주요 재난안전사고 분석 및 대시민 안전 정보 제공 등 봄철 화재 특성과 시민 생활환경을 반영한 맞춤형 화재안전대책을 추진한다.

먼저 무허가 주택 등 화재취약주거시설 45개 지역 3972세대를 대상으로 화재안전 컨설팅을 실시한다. 이중 쪽방촌 2681세대(12개 지역)에 대해서 소방·전기·가스 유관기관 합동 안전점검을 실시해 인명피해 저감에 나선다.

아파트 단지의 관계인을 대상으로 소방시설과 피난시설 유지관리 상태를 확인하고, 화재 예방 안전 컨설팅도 병행한다.

겨울철 이후 공사가 재개되는 건설 현장에 대한 화재 안전 관리도 집중 추진한다. 본부는 연면적 2000㎡ 이상 건설 현장 587곳을 대상으로 임시소방시설 미설치, 소방시설 공사 불법 하도급, 감리원 현장 배치 위반 여부 등을 중점 단속할 계획이다.

전통사찰과 목조문화유산 172곳을 대상으로는 화재예방 순찰을 실시하고, 민·관 합동 소방훈련을 진행한다. 시장 지역, 목조 밀집 지역 등 화재예방강화지구에 대한 관리와 함께 가연성 외장재를 사용한 고층건축물에 대한 화재 안전 점검도 실시한다.

봄철 야외활동 증가로 시민 이용이 늘어날 것으로 예상되는 다중이용시설(숙박시설·일반음식점 등 2,539곳)을 대상으로는 화재안전조사와 119기동단속, 관계인 안전 컨설팅을 병행 추진한다.

부주의 화재 예방 등 시민들이 꼭 알아야 할 생활 안전 수칙을 담은 콘텐츠를 제작해 소방 유튜브 등 뉴미디어 채널을 활용한 홍보도 진행한다.

홍영근 서울소방재난본부장은 "봄철은 건조한 날씨와 강한 바람 등 기후 특성으로 작은 부주의에도 화재가 발생하기 쉬운 시기"라며 "야외활동 증가와 공사 현장 재개 등으로 화재 위험 요인이 늘어나는 만큼 시민 여러분께서도 생활 속 화재 예방에 각별한 주의를 기울여 주시길 당부드린다"고 말했다.

100wins@newspim.com