서울 임산부 산후조리비‧교통비 둘째부터 더 받는다

서울시, 다자녀가구 지원 강화 3월 30일부터 시행

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 대표적인 저출생 대책인 ▷서울형 산후조리경비 ▷임산부 교통비를 전면 개편, 올해부터 자녀 수에 따른 차등 지원을 도입하고 다자녀 가구 지원 강화, 신청 및 사용기간 확대 등 제도를 개선한다고 18일 밝혔다.

먼저 출생아 1인당 100만 원을 지원하던 '서울형 산후조리경비'는 첫째 100만 원, 둘째 120만 원, 셋째 이상 150만 원으로 차등 지원키로 했다.

또 지금까지 임산부 1인당 70만 원 일괄 지급했던 '임산부 교통비'도 첫째 70만 원, 둘째 80만 원, 셋째 이상 100만 원으로 확대된다.

'임산부 교통비'는 병원 방문․외출 등 임산부의 이동 부담을 덜어주기 위해 지급하는 교통비 바우처로 대중교통(버스, 지하철)을 비롯해 택시, 철도, 유류비 등에서 사용할 수 있다.

이번 다자녀 차등 지원은 개정된 '서울특별시 출산 및 양육지원에 관한 조례'가 시행되는 오는 30일부터 시행되며 '서울형 산후조리경비'는 올해 1월 1일 이후 출생한 자녀부터, '임산부 교통비'는 올해 1월 1일 이후 신청 건부터 지원받을 수 있다.

시행일 이전(2026년 1월 1일~3월 29일) 신청 건에 대해서는 기존 신청 내용을 바탕으로 별도 신청 없이 추가 지원금이 소급 지급될 예정이다.

는 이번 지원 확대를 통해 연간 약 3만 명(산후조리경비 약 1만4 000 명, 임산부 교통비 약 1만 6000 명)의 다자녀 출산 가정이 추가 지원 혜택을 받을 것으로 보고 있다.

'서울형 산후조리 경비 & 임산부 교통비 확대' 포스터. [서울시 제공]

뿐만 아니라 바우처 신청․사용 기간도 확대하고 실제 서울에 거주하는 시민에게 안정적인 정책 지원이 이뤄질 수 있도록 거주요건도 정비한다. 또 지역경제 활성화 및 재정 집행의 효과를 높이기 위해 '산후조리경비'는 서울 내에서만 사용토록 사용 지역도 조정된다.

당초 출산 후 60일 이내 신청해야 했던 '서울형 산후조리경비'는 180일 이내로, 임신 3개월부터 출산 후 3개월까지였던 '임산부 교통비' 신청 기간도 출산 후 6개월까지로 확대한다. 산모와 출산 가정이 보다 여유 있게 제도를 이용할 수 있도록 바우처 사용기한도 출산 후 1년까지로 늘어난다.

기존에는 신청 시점의 서울 거주 여부만 확인했으나 오는 7.월 1일부터는 두 사업 모두 신청일 기준 3개월(90일) 이상 서울에 거주한 경우에만 신청할 수 있도록 새 기준을 마련한다. 또 '서울형 산후조리경비'와 '임산부 교통비(유류비 사용 시)' 바우처도 서울에서만 사용할 수 있도록 조정한다.

서울시 산후조리경비와 임산부 교통비 지원은 '탄생육아 몽땅정보통 누리집(umppa.seoul.go.kr)'을 통해 신청 가능하며, 제출 서류 등 자세한 정보는 누리집 또는 120다산콜센터를 통해 확인할 수 있다.

마채숙 서울시 여성가족실장은 "아이를 키워내는데 두 배, 세 배의 품이 드는 '다자녀 가구'가 체감할 수 있는 실질적인 도움을 주기 위해 다각적으로 제도를 손질했다"며 "임신, 출산 과정에서 겪게 되는 다양한 어려움을 해소해 주는 동시에 출산 이후 육아, 양육 부담도 덜어주기 위한 정책을 계속 고민해 나갈 것"이라고 말했다.

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