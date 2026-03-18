창녕군, 25일 '제22회 전국 민속소힘겨루기대회' 개막

규정 개정 공정성 안전성 강화

지역 관광 활성화 다양한 행사

[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창녕군은 오는 25일부터 29일까지 부곡온천관광특구 소힘겨루기경기장에서 '제22회 창녕 전국 민속소힘겨루기대회'를 개최한다고 18일 밝혔다. 이번 대회는 전국 11개 시군에서 170여 마리의 싸움소가 출전한다.

제21회 창녕 전국 민속소힘겨루기대회 경기 장면[사진=창녕군] 2026.03.18

군과 (사)대한민속소힘겨루기협회 창녕군지회가 공동 주최·주관하며, 체급은 백두, 한강 등 3개 부문으로 나뉘어 토너먼트 방식으로 치러진다. 총상금은 8000만 원 규모다.

이번 대회는 협회가 새로 개정한 경기 규정이 처음 적용된다. 공정성과 안전성 확보를 위해 소뿔 손질을 포함한 관리 기준을 강화하고, 경기 시간을 최대 40분 이내로 제한했다.

감독관 상시 배치, CCTV 추가 설치, 불법 도박 근절 캠페인 등을 통해 동물복지와 건전한 관람 문화를 동시에 강화한다.

개회식은 28일 오후 2시에 열리며, 축하공연과 레크리에이션, 순금 골드바와 전자제품, 창녕 특산물 등 다양한 경품 행사가 마련된다.

주말에는 가족 단위 관람객을 위한 부대행사도 준비됐다. 창녕우포곤충나라 이동 전시·체험관, 우유 시식 행사, 먹거리 장터 등이 운영되며, 같은 기간 열리는 '제31회 부곡온천축제'와 연계해 지역 관광 활성화를 도모한다.

군 관계자는 "가족과 연인이 함께 창녕에서 힘겨루기 경기를 보고 부곡온천에서 봄 나들이를 즐기며 힐링하길 바란다"고 말했다.

news2349@newspim.com