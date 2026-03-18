BNK부산은행, '시니어 서포터즈 제도' 확대 운영

시니어 고객 디지털 금융 접근성 개선

정부 정책·연계한 시니어 일자리 창출

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행은 고령 고객 맞춤 금융서비스를 강화하고 지역 시니어 일자리 창출을 위해 '시니어 서포터즈' 제도를 확대 운영한다고 18일 밝혔다.

BNK부산은행이 고령화 시대에 대응해 시니어 고객 맞춤 금융서비스를 강화하고 지역사회 시니어 일자리 창출에 기여하기 위해 기존에 운영 중인 '시니어 서포터즈' 제도를 확대 운영한다. 사진은 BNK부산은행 전경[사진=뉴스핌DB]

시니어 서포터즈는 영업점을 찾는 고령 고객에게 ▲ATM 이용 ▲공과금 납부 ▲모바일뱅킹 설치 등 금융업무 안내를 맡는다. 디지털 금융 이용에 어려움을 겪는 시니어 고객의 편의와 금융 이용 문턱을 낮추는 데 초점을 둔다.

부산은행은 은행권 최초로 시니어 서포터즈 제도를 도입해 운영 중이며, 올해 3월부터 10명을 추가 채용해 총 36명으로 규모를 키웠다. 상반기 중 추가 채용을 통해 약 60여 개 영업점까지 배치 범위를 넓힐 계획이다.

이번 확대는 정부의 시니어 일자리 확대 정책과 맞물려 지역 내 양질의 시니어 일자리를 늘리고, 지역사회와 상생하는 ESG 경영을 실천하기 위한 조치다.

김용규 경영기획그룹장은 "시니어 서포터즈 제도는 고령 고객에게 편리한 금융서비스를 제공하면서 시니어 세대에 의미 있는 일자리를 제공하는 상생 모델"이라며 "고령화 사회 대응을 위한 금융서비스를 계속 확대하겠다"고 말했다.

부산은행은 금융상담, 금융사기 예방 안내, 디지털 금융교육 등 고령 고객 맞춤 서비스를 확대하며 포용금융과 ESG 경영을 강화하고 있다.

news2349@newspim.com