하동군, 소상공인 월 최대 70만원 임대료 지원…"경기 침체 타개"

월평균 임대료 구간별 차등 지급

지역 경제 회복 위한 신규 우선

[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 하동군은 경기 침체와 고정비 부담으로 어려움을 겪는 소상공인을 위해 오는 31일까지 임대료 지원사업 신청을 받는다고 18일 밝혔다. 이는 지역 상권 회복과 소상공인 경영 안정을 지원하기 위한 조치다.

경남 하동군이 경기 침체와 고정비 부담으로 어려움을 겪는 소상공인을 위해 임대료를 지원한다. 사진 하동군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2023.11.08

군은 올해 총 200여 곳의 지역 내 소상공인에게 임대료를 지원한다. 대상은 임대차 계약을 체결하고 점포를 임차해 6개월 이상 정상 영업 중인 사업체로, 사업자등록증 기준 하동군 내 등록 업소여야 한다.

지원 금액은 월평균 임대료 구간에 따라 50만 원에서 최대 70만 원까지다. 월평균 임대료 10만~59만 원은 50만 원, 60만~89만 원은 60만 원, 90만 원 이상은 70만 원을 일시 지급한다. 실제 임대료 5개월분 납부 자료 확인 후 지급된다.

지난해와 올해 혜택을 받은 소상공인도 재신청이 가능하나, 신규 신청자를 우선 선발한 뒤 잔여 예산 내에서 추가 지급할 방침이다.

군은 이번 사업이 임대료 부담 완화와 지역 상권 활성화에 실질적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

군 관계자는 "소상공인의 안정적 영업 환경 조성이 지역 경제 회복의 핵심"이라며 "체감도 높은 실질 지원 정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com