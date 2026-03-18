수원시 '조상땅 찾기' 서류 간소화 서비스 시행…신청 편의성 높인다

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '조상땅 찾기' 서류 간소화 서비스를 시행해 신청 편의성을 높인다고 18일 밝혔다.
조상땅 찾기는 갑작스러운 사망 등으로 상속인이 조상의 토지 소유 현황을 알지 못할 때 온라인·방문 신청으로 조상 명의의 토지 소재를 확인할 수 있도록 돕는 행정서비스다.
기존에는 온라인·방문 신청을 할 때 민원인이 가족관계증명서 등 구비서류를 발급·제출해야 하는 번거로움이 있었다.
서류 간소화 서비스 시행으로 민원인이 행정정보 제공에 동의하면 별도의 서류 제출 없이 담당자가 공동이용망으로 정보를 확인할 수 있도록 개선했다.
조상땅 찾기는 정부24(www.gov.kr), 케이-지오(K-Geo플랫폼, www.kgeop.go.kr)에서 온라인으로 신청하거나, 수원시청 토지정보과·4개 구청 토지관리과를 방문해 신청할 수 있다.
수원시 관계자는 "조상땅 찾기 서류 간소화 서비스로 디지털 취약계층도 간편하게 신청할 수 있도록 편의성을 높였다"며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 행정서비스를 제공하도록 노력하겠다"고 말했다.
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