의왕시의회, 봄철 해빙기 맞아 주요 사업 현장 점검 실시

김학기 의장 "시민들이 체감할 수 있는 안전하고 내실 있는 사업 추진"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시의회는 18일 오후 관내 주요 사업장을 대상으로 봄철 현장점검을 실시했다.

의왕시의회 봄철 주요현장 점검. [사진=의왕시의회]

의회에 따르면 이번 현장점검은 시민 생활과 밀접한 주요 사업의 추진 상황을 직접 확인하고, 공사 진행 과정에서 발생할 수 있는 문제점을 점검하기 위해 마련됐다.

이날 시의원들은 ▲포일숲속마을~과천 보행로 연결공사장 ▲조류생태과학관 리모델링 공사장 예정지 2개소를 차례로 방문해 사업 추진 현황과 계획을 청취하고 종합적으로 살펴봤다.

의왕시의회 봄철 주요현장 점검. [사진=의왕시의회]

포일숲속마을과 과천을 연결하는 보행로 공사 현장에서는 시민들의 보행 편의와 접근성 향상을 위한 사업 추진 상황을 확인하고 공사 과정에서의 안전관리 대책을 점검하며 과천시와의 원활한 협의를 통해 사업이 차질 없이 마무리 해 줄 것을 당부했다.

이어 방문한 조류생태과학관 리모델링 공사장에서는 시설 개선 및 전시 환경 조성 현황 등을 확인하며 공사 진행 상황을 면밀히 살피며 콘텐츠 차별화와 공간 활용의 효율성을 강조했다.

의왕시의회 봄철 주요현장 점검. [사진=의왕시의회]

김학기 의장은 "앞으로도 주요 사업 현장을 지속적으로 점검하고 현장의 의견을 적극 반영해 시민들이 체감할 수 있는 안전하고 내실 있는 사업 추진이 이루어질 수 있도록 의정활동을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

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