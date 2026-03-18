화성시 '(가칭)고려대학교 동탄병원 건립' 다자간 업무 협약 체결

한국토지주택공사·고려대학교 의료원·컨소시엄 대표사 협력

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 18일 동탄구청 대회의실에서 한국토지주택공사(LH), 고려대학교 의료원, 컨소시엄 대표사(리즈인터내셔날, 우미건설, 미래에셋증권)와 함께 '(가칭)고려대학교 동탄병원 건립 지원 및 성공적 사업 추진을 위한 업무 협약'을 체결했다고 밝혔다.

화성특례시와 LH, 고려대학교 의료원, 민간 컨소시엄 관계자들이 '(가칭)고려대학교 동탄병원 건립 업무협약'을 체결한 뒤 협약서를 들어 보이고 있다. [사진=화성시]

이와 함께 시는 고려대학교 의료원과 '지역완결형 보건의료체계 구축을 위한 업무협약'을 별도로 체결하고, 의료 인프라가 상대적으로 부족한 서남부권의 의료 접근성을 획기적으로 개선할 계획이다.

특히 응급·필수 의료 기능을 강화해 시민이 타 지역으로 이동하지 않고도 치료받을 수 있는 기반을 단계적으로 확충해 나간다.

(가칭)고려대학교 동탄병원은 700병상 규모(26개 진료과목)로 건립될 예정이며, 최첨단 AI 시스템과 초연결 디지털 기술을 접목한 '미래형 의료복합 플랫폼'을 지향한다.

특히 병원뿐만 아니라 회복기 재활병원, 노인복지주택 등을 포함하는 '전 생애주기 복합케어 단지'도 계획하고 있어, 지역 사회의 복지 수준을 높이는 핵심 거점이 될 전망이다.

나아가 수도권 남부와 연계한 초광역 의료 협력체계를 활성화하여 중증 질환, 감염병, 산업재해 대응 등 국가 전략적 필수의료 거점으로서 공공적 역할도 수행하게 된다.

정명근 화성특례시장은 "오늘 협약은 화성특례시민들이 지역을 벗어나지 않고도 최고 수준의 의료 혜택을 누리는 '의료 안심 도시'로 나아가는 역사적인 이정표"라며, "단순히 병원 하나를 짓는 것을 넘어, 시민의 생명권과 직결된 의료 안전망을 더욱 촘촘히 구축하고 보편적인 의료 복지를 실현하는 데 정책적 역량을 집중하겠다"고 말했다.

화성특례시는 이번 협약을 기점으로 각 기관과 유기적인 실무 협력 체계를 본격 가동하고, 사업 추진에 속도를 내어 시민들이 체감할 수 있는 최상의 의료 서비스를 구현하는 데 역량을 집중할 계획이다.

ssamdory75@newspim.com