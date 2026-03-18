KB금융, '함께 부르는 대한이 살았다' 국민 참여 챌린지 진행

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = KB금융그룹은 독립운동의 정신을 되새기는 '다시 쓰는 대한이 살았다' 캠페인의 일환으로 이달 18일부터 다음달 30일까지 '함께 부르는 대한이 살았다' 챌린지를 진행한다고 밝혔다.

'다시 쓰는 대한이 살았다'는 2019년 3·1절 100주년 당시 공개된 '대한이 살았다' 캠페인을 계승·확장한 프로젝트다. KB금융은 지난 3월 1일, 노랫말 공모전 최우수작인 한성일 작사가의 가사 '보통의 날들'에 정재일 음악감독의 편곡과 가수 이적의 목소리를 더해 음원과 영상을 공개했다.

[사진=KB금융그룹]

특히 해당 영상은 '공유'나 '좋아요' 클릭 시 KB금융이 독립유공자 후손 소상공인을 위해 2026원을 적립하는 기부 캠페인과 결합해, 지난 18일 기준 조회수 470만 회를 기록하며 큰 호응을 얻고 있다.

이번 챌린지는 국민이 직접 '다시 쓰는 대한이 살았다' 노래를 부르는 참여형 이벤트로 기획됐다. 참여 희망자는 가이드 음원에 맞춰 노래 부르는 영상을 개인 SNS에 필수 해시태그(#함께부르는대한이살았다, #KB금융챌린지)와 함께 게시하면 된다.

최우수 참가자 3인에게는 태블릿PC와 블루투스 스피커, 무선 헤드폰이 경품으로 지급되며, 추첨을 통해 음원 스트리밍 이용권을 증정하고 모든 참가자에게는 커피 쿠폰 등도 제공된다. KB금융은 오는 8·15 광복절에 국민의 목소리로 완성된 합창 영상을 공개할 예정이다.

작사가 한성일은 "우리가 살아가는 '보통의 날들'이 당연하게 주어진 것이 아님을 기억하며, 노래를 통해 역사를 오래도록 기억하고 그 뜻이 100년 후의 다음 세대에게도 이어지길 바란다"고 전했다.

KB금융 관계자는 "노래는 세대와 세대를 잇고, 마음과 마음을 연결하는 힘이 있다고 생각한다"며 "국민의 목소리로 함께 완성해 가는 이번 챌린지에 많은 분들이 참여해, 우리 역사를 기억하는 또 하나의 힘으로 이어지길 기대한다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com