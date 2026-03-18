경남도, 양산상의서 지역기업 애로 청취…중동 사태 등 대응방안 마련

중동 사태 속 수출입 차질·규제 논의

100억 긴급자금과 물류비 지원 계획

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 18일 양산상공회의소에서 지역 상공인과의 소통 강화를 위해 간담회를 열고 현장 애로를 청취하며 지원방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 간담회는 지난해부터 이어진 도내 상공회의소 기업인 간담회 시리즈의 일환으로 경기 침체와 중동 정세 불안 등으로 어려움을 겪는 기업들의 목소리를 직접 듣고 대응책을 마련하기 위해 추진됐다.

김명주 경남도 경제부지사(가운데)가 18일 양산상공회의소에서 지역 상공인 대표와들과 간담회를 열고 지역 경제 활성화와 기업 지원 방안을 모색하고 있다.[사진=경남도] 2026.03.18

간담회에는 김명주 경남도 경제부지사를 비롯해 도 관계자, 박창현 양산상공회의소 회장, 김신호 양산시 부시장 등 15명이 참석했다. 참석자들은 중동 사태로 인한 수출입 차질, 산업단지 입주 규제, 제조업 경쟁력 강화 방안 등을 중심으로 의견을 나눴다.

양산상의는 ▲중동 수출입 피해 기업 지원 확대▲가산일반산단 등 산업단지 입주 제한 완화▲제조업 경쟁력 강화를 위한 피지컬 AI 지원 확대를 건의했다.

이에 경남도는 중동 22개국 수출기업을 대상으로 한 100억 원 규모의 긴급경영안정자금 신설과 수출 물류비(최대 500만 원) 지원, 수출보증 한도 상향(1.5배) 등을 안내했다. 산업단지 활성화를 위해 양산시가 환경 기준과 보전방안을 마련하면 관리계획 변경을 적극 검토하기로 했다.

도는 제조업 경쟁력 제고를 위한 피지컬 AI 시범사업 성과를 공유하고, 추후 R&D 기반의 확산 지원을 통해 도내 제조공정 자동화와 AI 기술 적용을 확대할 방침이다.

김명주 경제부지사는 "현장의 기업인 목소리를 도정에 반영하겠다"며 "대외 변수로 어려움을 겪는 기업들이 위기를 극복할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

도는 '경남기업119' 플랫폼 내 중동 사태 전용 상담 창구를 운영 중이다. 기업들은 전용 누리집을 통해 실시간 애로 상담과 중동 위기 대응 지원 정보를 확인할 수 있다.

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