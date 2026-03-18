경기도교육청 '마이크로러닝 콘텐츠' 제작 역량 강화

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청은 교육행정 핵심 업무 지식을 구성원이 직접 기획·제작하는 '마이크로러닝 콘텐츠 크리에이터(단기 학습자료 제작자)' 양성에 나선다고 18일 밝혔다.

'마이크로러닝 콘텐츠 크리에이터(단기 학습자료 제작자)' 양성에 나선다고 18일 밝혔다.[사진= 경기도교육청]

도교육청은 18일부터 20일까지 3일간 롯데인재개발원 오산캠퍼스에서 '마이크로러닝 콘텐츠 크리에이터 마스터 과정'을 운영한다. 이번 연수는 올해 마이크로러닝 콘텐츠 개발·제작 실무추진단(T/F)으로 선발된 위원 25명을 대상으로 진행한다.

연수는 지난 2월에 운영한 기초 과정(스타터 과정)에서 마련한 기획안을 바탕으로 제작 전 과정 실습을 통해 콘텐츠 생산 역량을 높이기 위해 마련됐다.

주요 내용은 자료의 신뢰도와 완성도를 높이기 위해 ▲사례 기반 저작권▲전문가 자문 시나리오 고도화▲최신 인공지능(AI) 도구 활용 미디어 소스 생성▲디자인 플랫폼 기반 콘텐츠 제작 지도 등으로 구성했다.

연수에 참여한 실무추진단 위원들은 이번 과정을 통해 고도화된 기획안을 기반으로 현장 수요가 높은 직무 콘텐츠 개발에 본격 착수하게 된다. 제작된 콘텐츠는 오는 6월 교육 현장에 배포해 전 직원의 직무 역량 향상에 활용할 예정이다.

도교육청은 현장 실무자의 경험과 업무 지식을 담은 마이크로러닝 콘텐츠 공유를 통해 교육행정의 업무 효율을 높이고 이를 토대로 실무 중심의 학습 체계를 강화해 나갈 계획이다.

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