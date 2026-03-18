경기도교육청 '학교회계 제도 개선 전담기구(TF)' 본격 가동

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 학교 재정 운영의 자율성 강화와 제도·업무 관행으로 인한 문제 해결을 위해 '학교회계 제도 개선 전담기구(TF)'를 본격 가동한다.

'학교회계 제도 개선 전담기구(TF)'를 본격 가동한다. [사진= 경기도교육청]

도교육청은 18일 남부청사에서 학교 현장의 업무 부담 경감을 위해 '2026 학교회계 제도 개선 전담기구(TF)' 첫 협의회를 개최했다고 밝혔다. 이 자리에는 도교육청 예산담당관 관계자와 전담기구 위원 13명 등 모두 20여 명이 참석했다.

협의회에서는 ▲관행적·불필요한 행정절차 간소화▲단순 시스템 개선을 넘어 제도 개선 중점 추진▲학교회계 예산편성 기본지침 개정 등 학교 재정 운영 업무를 총망라해 과제를 설정한 후 제도 개선에 노력할 계획이다.

올해 전담기구는 공개모집 제도를 거쳐 학교회계 제도 개선에 역량이 높고 실무 경험이 풍부한 담당자를 선발했다. 특히 기존에 '제도 개선'과 '지침 개정' 업무별로 진행하던 2개의 기구를 하나로 통합해 클러스터형 스마트워크 방식으로 운영함으로써 전담기구의 효율적 운영에도 주력했다.

이 밖에도 전담기구가 교육공동체와 쉽게 소통할 수 있도록 온라인 공모제안 창구(이(e)-정책장터)를 병행 활용하며 상시 의견을 수렴하도록 힘쓴다. 현장의 주요 의견을 개선 과제로 즉시 반영해 학교 현장에서 제도 개선의 효과를 체감할 수 있도록 적극 노력할 방침이다.

도교육청 갈인석 예산담당관은 "학교 재정 운영 자율성 강화를 위한 제도 개선은 경기미래교육 실현에 중요한 기반이 될 수 있을 것" 이라고 말했다. [사진= 경기도교육청]

도교육청 갈인석 예산담당관은 "학교 재정 운영 자율성 강화를 위한 제도 개선은 경기미래교육 실현에 중요한 기반이 될 수 있을 것"이라며 "이번 학교회계 제도 개선 노력으로 학교에서 자율성과 책무성을 갖고 학교 재정을 운영할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

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