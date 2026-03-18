교보증권, WM영업점에 '소비자보호 매니저' 도입

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 교보증권이 전국 WM(자산관리) 영업점에 '소비자보호 매니저' 제도를 도입한다.
18일 교보증권은 금융상품 전문성을 갖춘 인력을 소비자보호 매니저로 배치해 영업 현장에서 완전판매 절차를 전파하고 관련 법규 준수 여부를 상시 점검하도록 했다고 밝혔다. 매니저들은 주요 금융상품 판매 과정에 대한 롤플레잉, 민원 예방 중심 실무 교육, 1대1 코칭을 수행한다.
이번 제도는 교보증권이 기존에 구축한 소비자보호 거버넌스를 기반으로 한다. 교보증권은 대표이사를 위원장으로 CCO(금융소비자보호 총괄책임자)·준법감시인·CRO가 참여하는 금융소비자보호 내부통제위원회를 운영하고 있다. 매분기 '금융소비자보호의 날'도 시행 중이다.
교보증권은 향후 AI를 활용한 소비자 보호 시스템 도입과 통합 VOC(고객의 소리) 관리체계 고도화도 추진할 계획이다.
김철우 교보증권 CCO는 "소비자보호 매니저 제도를 통해 영업 현장의 내부통제 기반을 강화하고 고객 중심 금융 서비스를 더욱 공고히 해 나갈 것"이라고 밝혔다.
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