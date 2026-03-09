교보증권, 전국 순회 '릴레이 투자클래스' 개최

대치·서문·강남서초·광주금융센터서 순차 진행

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 교보증권은 투자자 시장 대응력 제고와 자산관리 전략 제시를 위해 전국 주요 지점을 순회하는 '릴레이 투자클래스'를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 투자클래스는 급변하는 자본시장 환경 속에서 투자자들이 알아야 할 시장 흐름과 절세 전략을 짚어보고 현장에서 고객과 직접 소통하기 위해 마련됐다.

설명회는 오는 11일 PREMIER GOLD 대치센터를 시작으로 서문지점(3월 12일), 강남서초금융센터(3월 18일), 광주금융센터(3월 25일)에서 순차적으로 진행된다.

교보증권 로고. [사진=교보증권]

첫 일정인 이달 11일에는 유병창 교보증권 자산관리전략부 부장이 '쉽게 알아보는 절세 전략'을 주제로 강연한다. 이후 일정에는 박병창 교보증권 자산관리전략부 이사가 '자본시장 전망과 AI 투자 흐름'을 주제로 최근 지정학적 리스크 확산에 따른 시장 환경을 진단하고 대응 전략을 공유할 예정이다.

교보증권 관계자는 "투자자들이 시장 흐름을 보다 깊이 이해하고 합리적인 자산관리 방향을 설정하는 데 도움이 되는 프로그램을 마련했다"며 "앞으로도 고객 눈높이에 맞춘 투자 교육과 소통 프로그램을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 교보증권은 종합자산관리 솔루션 'WCP(Wealth Care Program)' 역량을 강화하며 단순 투자를 넘어 세무 상담까지 아우르는 프리미엄 컨설팅 서비스를 확대해 나가고 있다.

rkgml925@newspim.com