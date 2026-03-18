임현수 용인시의원, 전기차 화재 실효적 예방·대응 위한 시범단지 지정 간담회 개최

매뉴얼서 '현장 작동 체계'로 전환 모색…열화상 카메라 등 예방 설비 확대 제안

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 임현수 용인특례시의회 의원은 전기차 화재 예방과 대응 강화를 위한 '시범단지 지정 간담회'를 열고 공동주택 단지 차원의 실전 대응 체계 구축을 논의했다고 18일 밝혔다.

임현수 용인특례시의회이 의원 전기차 화재의 실효적 예방.대응을 위한 시범단지 지정 간담회 개최를 열었다.[사진=임현수 용인시의원]

이번 간담회는 국토교통부 '전기자동차 화재 안전 매뉴얼'을 실제 작동하는 현장 체계로 구체화하기 위해 마련됐다.

이윤미 의회운영위원회 위원장, 박인철 의원, 기흥구 입주 예정 공동주택 주민대표, 공동주택과·기후대기과 관계자, 용인서부소방서 화재예방과 관계자 등이 참석했다.

임현수 의원은 인사말에서 "전기차 보급 확대 속 화재 우려가 커지고 있다"며 "공동주택은 화재 확산 위험이 높아 선제적 대응 체계가 필수"라고 강조했다. 그는 "매뉴얼에 그치지 않고 단지 단위 작동 절차와 훈련 체계를 구체화하는 게 핵심"이라고 덧붙였다.

임현수 용인특례시의회 의원이 전기차 화재의 실효적 예방.대응을 위한 시범단지 지정 간담회 개최를 열었다.[사진=임현수 용인시의원]

기흥구 공동주택 주민대표는 "화재 시 즉각 대응을 위한 상시 훈련·교육 체계 구축과 시범단지 지정"을 제안했다. 특히 열화상 카메라 설치 등 예방 중심 안전 설비 지원 확대를 촉구했다.

공동주택과·기후대기과 관계자는 시범단지 필요성에 공감하며 부서 간 협업 확대와 후속 간담회를 제안했다.

용인서부소방서 화재예방과 관계자는 "시범단지 지정 시 정기 훈련·교육을 통해 소방 대응을 강화할 수 있다"고 설명했다.

이윤미 위원장은 "실효적 체계로 시민 주거환경을 안심할 수 있게 하자"고 기대를 밝혔다.

박인철 의원은 최근 발의한 '용인시 환경친화적 자동차 전용주차구역 및 충전시설 설치 조례 개정안'을 언급하며 "조례 강화와 현장 대응 체계를 병행해야 한다"고 말했다. 해당 개정안은 화재 예방을 위한 열화상카메라·불꽃감지센서 등 안전시설 설치 비용 지원을 명시했다.

임현수 의원은 마무리하며 "행정·소방·관리주체·시민의 협력이 필수"라고 역설, 간담회를 끝냈다.

seraro@newspim.com