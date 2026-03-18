석경에이티, 지난해 매출 175억·영업이익 39억 기록

단열·반도체·전고체전해질 등 차세대 소재 사업화 본격 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 나노소재 전문기업 석경에이티는 사업보고서 공시를 통해 2025년 연결 기준 실적으로 매출액 175억원, 영업이익 39억원을 기록했다고 18일 밝혔다.

석경에이티는 전년 대비 매출 성장과 함께 수익성도 개선된 것으로 나타났다. 주력 제품인 치과소재와 토너외첨제 매출이 확대된 가운데 비용 구조 개선이 이어지며 실적을 견인했다.

회사에 따르면 고효율 단열 소재 분야에서는 중공 구조 실리카 기반 단열 소재를 활용한 열전도도 저감 기술 개발이 진행되고 있다. 글로벌 에너지 효율 규제 강화에 대응해 냉장·건축용 단열 소재의 성능 개선 검증이 진행 중이며, 적용 가능성 평가도 병행되고 있다.

석경에이티 로고. [사진=석경에이티]

특히 국내 주요 가전사(L사)와의 협의를 통해 냉장고용 단열재 적용을 위한 평가가 진행되는 등 실제 적용 가능성 검증이 이어지고 있다. 반도체 패키징 소재 분야에서는 AI 서버 및 고성능 컴퓨팅(HPC)용 패키지에 적용되는 고기능성 실리카 필러 소재 개발이 진행 중이다.

패키지 대형화에 따른 Warpage 제어 및 신뢰성 확보 요구에 대응하기 위한 입도 설계 및 표면 개질 기반 소재 기술을 개발하고 있으며, 해외 주요 고객사(A사, N사, R사)와 국내 고객사(D사, S사)와의 협의를 통해 적용 가능성 평가 및 기술 검증이 이미 진행되고 있다.

또한 전고체전지용 고체전해질 소재 개발도 함께 진행되고 있다. 당초 차세대 전지용 전해질 소재로서의 적용을 목표로 개발이 추진돼 왔으며, 현재는 소재 활용 범위를 확대해 양극재 첨가제 개발을 병행하고 있다.

이에 따라 다양한 양극재와의 적용 가능성 평가가 이어지고 있으며, 최근에는 LFP(리튬인산철) 등 주요 양극재와의 전기화학적 특성 평가도 진행됐다. 아울러 기존 리튬이온전지 시스템 내 기능성 첨가제로의 활용 가능성 검토를 병행하며 적용 범위를 확대해 나가고 있다.

회사 측은 "차세대 소재는 높은 기술 난이도와 신뢰성 검증이 요구되는 산업 특성상 중장기적인 개발이 필요한 영역"이라며 "단열, 반도체 패키징, 전고체전해질 소재 등 핵심 소재의 기술 완성도를 높이고 고객사 평가를 단계적으로 진행해 사업화 기반을 확보해 나갈 계획"이라고 밝혔다.



이어 "기존 사업의 안정적인 성장과 고부가 소재 중심 포트폴리오 확대를 통해 매출 확대와 수익성 개선을 지속해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com