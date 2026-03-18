한국투자증권, 상반기 업무직·상담 전문직 공개채용

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권이 2026년 상반기 업무직원 및 상담 전문직 공개채용에 나선다.
18일 한국투자증권은 오는 30일까지 업무직원 공개채용 서류를 접수한다고 밝혔다. 이번 채용은 전국 영업점에서 PB 영업지원과 고객 응대를 담당할 신입사원을 모집한다.
선발 인원은 계좌 개설, 금융상품 및 퇴직연금 안내, 현금·증권 출납 등 지점 내방 고객과 유선 고객을 대상으로 한 자산관리 지원 업무를 맡는다.
지원 자격은 학사 이상 기졸업자 또는 올해 8월 졸업 예정자로 전공 제한이 없다. 온라인 서류 접수 후 직무역량평가와 두 차례 면접을 거쳐 최종 합격자를 선발한다.
상담 전문직은 오는 26일까지 서류를 접수한다. 고객센터와 퇴직연금 관련 부서에서 주식 주문 접수 및 홈트레이딩시스템(HTS) 관련 업무, 청약·일반 증권 업무, 금융상품 상담 등을 담당할 인재를 모집한다. 신입과 경력 모두 지원 가능하며 증권 관련 자격증 보유자나 금융기관 재직 경력자는 우대한다.
각 부문 지원서 접수는 한국투자증권 채용 포털에서 할 수 있다.
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