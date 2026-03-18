남원시 '기초생활거점조성사업' 본격 추진

국비 112억 포함 총 220억 투입 4개 면 복합거점센터 건립

연내 착공 목표 주민 참여형 운영 공동체 활성화 기반 마련



[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시가 농촌지역 생활서비스 기반 강화를 위한 거점 조성사업 추진에 속도를 내고 있다.

시는 농림축산식품부 공모사업인 '기초생활거점조성사업'을 통해 면 단위 생활서비스 접근성을 높이고 정주 여건 개선에 나선다고 18일 밝혔다.

기초생활거점조성사업 구상도[사진=남원시] 2026.03.18 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 수지·주생·대산·덕과면 등 4개 지구를 대상으로 추진되며 국비 112억 원을 포함한 총 220억 원 규모의 예산이 투입된다.

각 지구에는 행정과 문화·복지 기능을 결합한 복합거점센터가 조성된다. 기존 노후 청사를 정비하고 다목적 강당과 주민 소통 공간, 프로그램실, 빨래방, 체력단련실 등 생활 편의시설을 집약해 서비스 효율을 높일 계획이다.

시는 시설 구축과 함께 주민 참여형 프로그램과 역량 강화 사업을 병행해 지역 공동체 활성화 거점으로 육성할 방침이다. 현재 4개 지구는 기본계획 수립을 완료하고 실시설계를 진행 중이며, 연내 착공을 목표로 사업을 추진하고 있다.

남원시 관계자는 "이번 사업이 농촌 주민 삶의 질 향상에 기여할 것"이라며 "주민 체감형 서비스 제공과 지역 간 연계 강화를 통해 사업 효과를 높이겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com