관악구, 중동 정세 불안 속 '주유소 가격표시제' 일제 점검

15개 업체 대상…유류 판매가격 서울시 평균보다 10~30원 낮아

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울 관악구(구청장 박준희)는 18일 미국-이란 전쟁에 따라 유가 변동이 심해 짐에 지역 내 석유 가격 안정을 위해 주유소 가격표시제를 일제 점검했다고 밝혔다.

구는 관내 주유소 14개소와 석유 판매소 1개소를 대상으로 가격표시제 이행 여부를 점검한 결과, 모든 업소가 이를 정상적으로 운영하고 있음을 확인했다.

구 관계자는 "조사 중 대부분의 주유소 판매가격이 서울시 평균보다 10~30원가량 낮았다"며 "국제 유가 상승에 따라 과도한 가격 인상이 발생하지 않도록 협조를 요청했다"고 밝혔다.

가격표시제를 정상 운영하고 관악구 알뜰주유소. [관악구 제공]

아울러 구는 '석유제품 매점매석행위 금지 등에 관한 고시'에 따라 3월 13일부터 5월 12일까지 석유제품 매점매석행위 신고센터를 운영한다. 신고 대상은 폭리를 목적으로 휘발유·경유·등유를 과다하게 구입하거나, 소비자에게 판매를 기피하는 행위이다. 석유제품 매점매석행위를 발견한 구민은 관악구청 녹색환경과 또는 120다산콜센터로 신고하면 된다.

향후 관악구는 구민들이 한국석유공사의 유가 정보 서비스 '오피넷'을 통해 실시간 유가 정보를 확인할 수 있도록 안내하며, 점검과 관리를 강화해 건강한 석유 유통 질서를 확립할 예정이다.

한편 구는 구청사와 행정복지센터를 포함한 공공시설의 전력 사용을 최소화하며 에너지 절약 실천에 힘쓰고 있다.

홍보 전광판과 옥외 광고물은 심야 시간대인 23시부터 다음날 일출 전까지 소등하며, 점심시간에 일제 소등과 불필요한 공간의 조명 소등을 통해 에너지 소비를 줄일 계획이다. 또한, 공공기관에서 새로운 사무기기와 가전기기를 구입할 때 에너지 절약 마크 제품을 사용하는 방침이다.

박준희 구청장은 "국제 유가 변동은 주민 생활 안정과 밀접한 관련이 있다"며 "혼란한 국제 정세가 지속되고 있지만, 꾸준한 점검과 관리로 주민의 경제적 부담을 줄이기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

jycafe@newspim.com