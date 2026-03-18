용인시, '반도체기업 기술보호 지원사업' 1차 대상 6개 기업 선정

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 지역 반도체기업의 기술유출 방지와 보안강화를 위한 '반도체기업 기술보호 지원사업''1차 참여기업 6곳을 선정했다고 18일 발표했다.
선정된 중소·중견기업들은 용인시산업진흥원과 협약을 맺고 2개월간 보안컨설팅, 기술유출 방지 서비스, 방화벽 등 보안장비 임대 등 맞춤형 지원을 받게 된다.
시는 기업들의 보안취약도와 기술보호 필요성을 검토한 뒤 지원에 착수하며 내부정보 유출 시도나 랜섬웨어 감염 등 보안사고 경험 기업이 많다는 점을 반영해 개별 상황에 맞춘 서비스를 제공한다.
보안전문가가 현장 진단으로 취약점을 파악하고 자체 보호대책 수립을 돕는 한편, 심층 컨설팅 대상 기업에는 보안규정 제정과 중장기 관리계획을 포함한 '맞춤형 마스터플랜'을 마련해 자율 보안체계 구축을 지원한다.
시 관계자는 "1차 모집으로 반도체기업들의 보안 위협 대응 필요성을 확인했다"며 "5월 2차 공고를 통해 기업 의견과 수요를 반영한 실질적 지원을 확대하겠다"고 밝혔다.
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