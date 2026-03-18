이국 전주시의원 "전주정원산업박람회 산업생태계 구축 전환 필요"

6회차 맞아 대한민국 박람회 확대 산업 플랫폼 역할 강화 촉구

기업 교류 기술 공유 판로 확대 등 산업 연계 전략 보완 제안

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주정원산업박람회가 단순 전시·판매형 행사를 넘어 산업 생태계 구축으로 전환해야 한다는 주장이 제기됐다.

이국 전주시의원은 18일 열린 제428회 임시회 제1차 본회의 5분발언에서 "정원산업박람회가 올해 '대한민국 정원산업박람회'로 확대 개최되는 만큼 산업적 역할과 기능 강화가 필요하다"고 강조했다.

이국 전주시의원이 전주정원산업박람회 관련 발언하고 있다[사진=전주시의회] 2026.03.18 lbs0964@newspim.com

이 의원은 그동안 박람회가 정원 문화 확산과 도시 이미지 제고에 기여했지만, 기업 간 협력과 산업 확장으로 이어지는 구조는 부족했다고 지적했다.

특히 참여 기업들이 제품 판매와 홍보 중심에 머무르면서 박람회 이후 지속적인 산업 성과로 이어지는 데 한계가 있었다고 분석했다.

이에 따라 박람회가 정원 전시와 체험을 넘어 기술·기업·정책이 연결되는 산업 플랫폼으로 발전해야 한다고 강조했다.

이를 위해 △기업 간 협력과 교류를 위한 산업 네트워크 기능 강화 △정원 디자인과 녹지 정책, 친환경 기술 등을 다루는 전문 세미나·포럼 확대 △참여 기업의 판로 확대와 산업 성과 창출 지원 프로그램 마련 등을 제안했다.

이 의원은 "정원은 도시 환경과 문화, 산업을 함께 성장시키는 자산"이라며 "박람회가 일회성 행사가 아닌 산업과 정책을 연결하는 플랫폼으로 발전해야 한다"고 말했다.

이어 "대한민국 전주정원산업박람회가 전주 정원산업 경쟁력을 높이고 산업 생태계를 확장하는 계기가 돼야 한다"고 강조했다.

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