[오늘날씨] 일교차 15도 안팎 '꽃샘추위' 기승...미세먼지 '나쁨'

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 19일인 목요일은 아침 기온이 영하권을 떨어지며 꽃샘추위가 기승을 부리겠다.

기상청에 따르면 이날 우리나라는 낮과 밤 기온 차가 15도 안팎으로 벌어지겠다. 새벽과 아침 사이 서리가 내리는 곳이 있겠으니 농작물 관리에 유의해야 한다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 19일인 목요일은 일교차가 15도 안팎으로 벌어지겠다. 사진은 중부지방을 중심으로 흐린 날씨를 보인 지난 9일 오전 두꺼운 옷차림을 한 시민들이 서울 종로구 광화문 광장을 지나고 있는 모습. 2026.03.09 kunjoo@newspim.com

대기 질은 좋지 못할 것으로 전망된다. 미세먼지 농도는 수도권·강원영서·충남에서 '나쁨', 나머지 권역에서 '보통' 수준을 보이겠다.

아침 최저기온은 -4~6도로 전망된다. ▲서울 1도 ▲인천 1도 ▲춘천 -3도 ▲강릉 4도 ▲대전 1도 ▲대구 3도 ▲전주 1도 ▲광주 2도 ▲부산 6도 ▲제주 6도 ▲울릉도·독도 5도다.

낮 최고기온은 8∼17도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 11도 ▲인천 8도 ▲춘천 12도 ▲강릉 13도 ▲대전 13도 ▲대구 15도 ▲전주 13도 ▲광주 14도 ▲부산 16도 ▲제주 12도 ▲울릉도·독도 9도다.

강원산지·동해안은 새벽부터 순간풍속이 시속 55㎞(초속 15ｍ) 안팎인 강풍이 불겠다. 바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.

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