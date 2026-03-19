[오늘날씨] 일교차 15도 안팎 '꽃샘추위' 기승...미세먼지 '나쁨'

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 19일인 목요일은 아침 기온이 영하권을 떨어지며 꽃샘추위가 기승을 부리겠다.
기상청에 따르면 이날 우리나라는 낮과 밤 기온 차가 15도 안팎으로 벌어지겠다. 새벽과 아침 사이 서리가 내리는 곳이 있겠으니 농작물 관리에 유의해야 한다.
대기 질은 좋지 못할 것으로 전망된다. 미세먼지 농도는 수도권·강원영서·충남에서 '나쁨', 나머지 권역에서 '보통' 수준을 보이겠다.
아침 최저기온은 -4~6도로 전망된다. ▲서울 1도 ▲인천 1도 ▲춘천 -3도 ▲강릉 4도 ▲대전 1도 ▲대구 3도 ▲전주 1도 ▲광주 2도 ▲부산 6도 ▲제주 6도 ▲울릉도·독도 5도다.
낮 최고기온은 8∼17도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 11도 ▲인천 8도 ▲춘천 12도 ▲강릉 13도 ▲대전 13도 ▲대구 15도 ▲전주 13도 ▲광주 14도 ▲부산 16도 ▲제주 12도 ▲울릉도·독도 9도다.
강원산지·동해안은 새벽부터 순간풍속이 시속 55㎞(초속 15ｍ) 안팎인 강풍이 불겠다. 바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.
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