SKB 'B tv 핫딜' 흥행…이용자 80만명·누적 판매액 20억원 돌파

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK브로드밴드는 지난해 11월 유료방송 업계 최초로 선보인 홈쇼핑업계와의 상생 프로젝트 서비스 'B tv 핫딜'이 뜨거운 반응을 보이고 있다고 18일 밝혔다.

'B tv 핫딜'은 B tv 채널 41번에서 다양한 홈쇼핑 초특가 핫딜 제품을 숏폼 동영상으로 소개하고 구매 시 해당 홈쇼핑업체의 모바일 홈페이지로 직접 연결해주는 서비스다. 지난해 정부의 한시적 규제샌드박스 승인으로 출시가 가능해졌다.

SK브로드밴드에 따르면 'B tv 핫딜'은 론칭 4개월 만에 하루 평균 채널 이용자 80만 명, 누적 판매량 약 8만 건, 누적 판매 금액 약 20억 원을 달성하는 등 서비스 초기 대비 매출이 3배 이상 성장하며 빠른 속도로 시청자들의 관심을 끌고 있다.

'B tv 핫딜'에는 현재 롯데홈쇼핑, 현대홈쇼핑, NS홈쇼핑, 홈앤쇼핑, 공영홈쇼핑과 같은 TV홈쇼핑업체는 물론, SK스토아, KT알파쇼핑, 쇼핑엔티, W쇼핑 등 데이터홈쇼핑업체까지 총 9개의 홈쇼핑업체가 참여 중이다.

현재까지 생필품을 중심으로 패션, 가전, 금 등 180개 내외 다양한 상품을 판매 했으며, 매주 고객의 선호에 따라 20개 내외의 상품을 신규로 판매하는 방식이다. 'B tv 핫딜'은 상품 구매 시 모든 상품을 무조건 무료로 배송해준다. SK브로드밴드와 홈쇼핑업계 양측 모두 'B tv 핫딜' 출시를 통해 홈쇼핑업체로의 고객 유입과 매출 증대등 상생 효과를 기대하고 있다.

'B tv 핫딜'은 최근 숏폼 콘텐츠에 익숙해진 고객의 시청 행태를 반영해 기존 1시간 분량의 홈쇼핑 방송을 1분 분량으로 줄여 더 많은 상품을 빠르고 재미있게 살펴볼 수 있도록 했다.

고객은 B tv 리모컨의 좌우 키를 이용해 숏폼 콘텐츠를 탐색할 수 있다. 가운데 OK 키를 이용해 나타나는 팝업창을 통해 휴대폰으로 상품을 구매할 수 있는 모바일 링크를 받을 수 있다.

'B tv 핫딜'은 최근 모바일 e커머스의 급격한 팽창으로 실적이 악화된 홈쇼핑 산업에 기여하기 위해 만들었다. 홈쇼핑 산업은 유료방송 생태계 내 주요 재원으로 이용되고 있어 유료방송 산업 선순환의 중요한 역할을 하고 있다.

특히 SK브로드밴드는 어려움을 겪고 있는 홈쇼핑업계와의 상생을 위해 홈쇼핑업체로부터 중개수수료를 일절 받지 않고 'B tv 핫딜' 서비스를 제공 중이다.

이를 통해 'B tv 핫딜' 서비스는 e커머스와의 경쟁으로 위기에 처한 홈쇼핑업계 지원은 물론, 소상공인 등 중소 벤더사의 재고 소진, AI 기반의 상품 추천 및 영상 편집과 같은 신기술 도입 등 다방면에서 시너지 효과가 기대된다.

IPTV, 케이블TV 등 유료방송은 국내 콘텐츠 시장에 연간 2조원 이상을 공급하며 K콘텐츠 성장의 기반 역할을 해왔다. 하지만 최근 글로벌 OTT, e커머스, SNS 기반 미디어의 성장으로 유료방송의 성장 한계와 더불어, 미디어 시장 파괴 또한 진행되고 있다. 'B tv 핫딜'과 같이 과감한 규제 개혁을 통한 미디어 생태계의 선순환 구조 복원이 시급하다는 목소리가 높아지고 있다.

SK브로드밴드는 앞으로도 'B tv 핫딜'과 같이 미디어 생태계의 지속 성장과 상생을 위한 혁신 서비스를 지속적으로 선보인다는 계획이다.

신승식 SK브로드밴드 커머스광고담당은 "홈쇼핑업계와의 상생과 선순환 구조를 실현하는 'B tv 핫딜' 서비스에 대한 기대가 매우 크다"며 "AI 기반 고객 분석 및 타깃 고도화를 통해 고객 맞춤형 상품을 제안하는 등 서비스 경쟁력을 지속 강화할 것"이라고 말했다.

'B tv 핫딜' 서비스에 참여 중인 김형준 NS홈쇼핑 마케팅본부장은 "'B tv 핫딜'은 TV 기반 커머스의 확장 가능성을 보여주는 의미 있는 시도"라며 "서비스 초기부터 전략상품과 숏폼 콘텐츠를 선제적으로 운영해 가시적인 성과를 만들어온 만큼 앞으로도 SK브로드밴드와의 협업을 통해 데이터 기반 상품과 콘텐츠를 더욱 고도화해나갈 것"이라고 말했다.

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