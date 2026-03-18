부산도시공사, 매입·전세임대주택 입주자 모집

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산도시공사는 도심 내 저소득층의 주거 안정을 위해 2026년 일반유형 매입임대 및 전세임대주택 (예비)입주자를 모집한다고 18일 밝혔다.

일반유형 매입임대주택은 단독, 다가구 등 기존주택을 공사가 매입해 주변 시세의 30% 수준으로 공급하는 임대주택이다.

전세임대주택은 입주대상자가 지원 한도(9000만원) 안에서 원하는 전세주택을 결정하면, 공사가 해당 주택 소유자와 전세 계약을 체결하고 이를 입주대상자에게 재임대하는 주택을 말한다.

부산도시공사가 도심 내 저소득층의 주거 안정을 위해 2026년 일반유형 매입임대 및 전세임대주택 (예비)입주자를 모집한다. 사진은 부산도시공사 전경 [사진=뉴스핌DB] 2022.08.09

금회 모집은 부산시 내 주민등록이 등재된 무주택세대를 대상으로, 일반유형 매입임대주택은 부산시 9개 지역구(금정·남·동래·북·사하·연제·부산진·해운대구·기장군)거주자를 대상으로 전용면적 50㎡ 이하 총 235세대를 공급할 예정이다.

전세임대주택은 부산시 16개 구·군 전 지역을 대상으로 구·군별 배정 물량에 따라 총 50호를 모집하며, 선정 후 부산시 전 지역에서 전세주택 물색이 가능하다.

임대 기간은 최초 2년이며, 재계약 요건을 충족할 경우 최장 30년까지 거주가 가능하다. 단 재계약 당시 65세 이상 고령자이거나 1순위 요건을 갖춘 입주자는 재계약 횟수 제한 없이 거주할 수 있다.

신청 자격은 모집공고일인 지난 17일 기준 무주택세대로 ▲ 생계·의료급여 수급자 ▲ 지원 대상 한부모가족 ▲ 주거지원 시급 가구 등이며, 가구원수별 소득 기준과 자산 기준을 모두 충족해야 한다.

신청 접수는 오는 30일부터 4월 2일까지 진행되며, 두 유형 중 하나만 신청이 가능하다. 최종 예비입주자 선정 결과는 6월 중 개별 안내될 예정이다.

신창호 사장은 "도심 내 저소득층이 현 생활권에서 안정적으로 거주할 수 있도록 양질의 주택을 저렴하게 공급하겠다"며 "시민의 주거복지 향상을 위해 다양한 유형의 주택공급을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다"라고 말했다.

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